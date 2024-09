Oggi parliamo di: ...la prima autostrada al mondo è nata in Italia

Curiosità storiche: la prima autostrada al mondo è nata in Italia il 21 settembre del 1924 e festeggia 100 anni. Molte iniziative si sono svolte nella giornata di ieri, ma oggi 22 settembre 2024 per festeggiare la ricorrenza dell’evento storico, un corteo storico attraverserà l'Autostrada Milano-Varese, oggi conosciuta come A8.

Fu inaugurata dal Re d’Italia, Vittorio Emanuele III, e da Piero Puricelli l’ingegnere che l'ha progettata. In ricorrenza dei 100 anni dal grande evento, l’autostrada verrà nuovamente attraversata con un corteo di veicoli storici. 90 milioni di lire è il costo dell’opera all’epoca.

L'autostrada A8, chiamata anche Milano-Laghi nasce con un percorso quasi completamente rettilineo e con una sola corsia per senso di marcia. Possiamo dire con sicurezza che è stata la prima, in quanto in altre parti del mondo, le autostrade presenti erano pensate e costruite dai più ricchi per il traffico privato o per competizioni.

“1924-2024 CENTO ANNI DI AUTOSTRADE” sarà il messaggio presente lungo le direttrici gestite da Aspi. Questo è uno dei tanti primati della nostra Italia, opere e uomini che hanno contribuito a rendere grande la nostra nazione.