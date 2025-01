Oggi parliamo di: … la potenza della scrittura in corsivo

Nell'era in cui viviamo, detta anche era digitale, dove la tecnologia è padrona di buona parte della nostra vita, diventa ancora più importante parlare della potenza che ha la scrittura in corsivo e quanto questa porti benefici per lo sviluppo dei nostri bambini.

La scrittura in corsivo da sempre pilastro della scuola primaria, oggi sembra essere sempre di più rimpiazzata da tastiere e tablet. Le nuove generazioni definite” nativi digitali”, fin da piccoli sono abituati ai dispositivi elettronici, andando così a sviluppare precise abilità tecnologiche.

“Gli esperti ci dicono come scrivere a mano attivi entrambi gli emisferi del cervello, promuovendo una maggiore integrazione tra di essi. L'emisfero sinistro, legato al linguaggio e alla logica, opera in armonia con l'emisfero destro, che si occupa della creatività e della visione globale. Questo processo stimola la memoria, migliora la fluidità del pensiero e potenzia le capacità di apprendimento”.

Con quanto sopra detto, non voglio oggi intraprendere un attacco alla tecnologia e nemmeno negarne i vantaggi, ma ribadire l’importanza della scrittura in corsivo e di tutti i benefici ad essa connessi. Sicuramente nell’era in cui viviamo, trovare il giusto equilibrio tra la scrittura in corsivo (foglio e penna) e l'utilizzo di schermi, diventa una priorità.

Insegnare ai bambini il corsivo al fine di fornire loro una strumentazione cognitiva, che non gli servirà solo in ambito scolastico, ma per la vita futura. Dobbiamo incentivare sin da piccoli, lo sviluppo di abilità come la lettura, la scrittura, la ricerca, che portano al pensiero critico e all’ apprendimento.

La mano che scrive sviluppa la memoria, il linguaggio e il pensiero. La scuola deve svolgere un ruolo importante in tutto questo, ma non ci scordiamo che la prima agenzia formativa deve essere la famiglia, la quale deve dare i primi stimoli al percorso della scrittura. Da Pedagogista posso solo dire che la scrittura in corsivo dovrebbe essere considerata una parte importante dell'educazione dei bambini, per tutto ciò che essa comporta in positivo.