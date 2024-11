"Oggi parliamo di...": ‘Il pranzo della domenica’ di Cristina Gimignani

‘Il pranzo della domenica’ è il nuovo programma di approfondimento politico in onda su Gr Parlamento la domenica alle 13, ideato e condotto dalla giornalista Cristina Gimignani.

Questo nuovo programma si va ad aggiungere ai precedenti programmi - politica d’annata e Amarcord politic - anch’essi ideati e condotti dalla giornalista Cristina Gimignani.

Corpo del programma, è la storia della prima repubblica.

Come la stessa Gimignani ci riporta «Attraverso fatti di attualità, cronaca nera, sociale, intrattenimento, fino al fatto politico puro e semplice, con i miei programmi si arriva a parlare di personaggi e eventi di un’epoca troppo spesso dimenticata della politica Italiana. Ma con il passo leggero del varietà, una tecnica che mischia la musica pop alle tribune elettorali».





Cristina Gimignani, con forza e tenacia ha creato programmi che hanno sfidato i tempi, che con il tempo si sono rivelati programmi vincenti e seguiti, tanto da diventare un punto di riferimento per molti ascoltatori appassionati del genere.

Il programma ‘Il pranzo della domenica’, è un ottimo strumento per parlare di istituzioni e politica in maniera ‘affettiva’ - come la definisce la stessa Gimignani -, sulle ali del ricordo .

Tanti i nomi illustri del passato che vengono ricordati in questo programma: Almirante, Tortora, Andreotti, Berlinguer, Craxi, Pannella e molti altri.

La sigla del programma è quella del vecchio programma Rai dal titolo “tg l’una quasi un rotocalco”.

Un modo professionale e semplice per parlare di un tempo che fu, per ragionare su idee, avvenimenti e politica che hanno segnato la storia della nostra Italia e non solo.

Quindi l’invito è quello di seguire il programma su “gr parlamento” la domenica alle 13.00.

Ringrazio Cristina Gimignani, per l’intervista concessa, orgogliosi che la Maremma sia così ben rappresentata in RAI.