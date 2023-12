"Oggi parliamo di…": Polo Bianciardi Ambasciatrice Parlamento Europeo vince il Contest Euroscuola

Grosseto: E’ con grande piacere che oggi nella mia rubrica parlo di una eccellenza del nostro territorio, il Polo Bianciardi di Grosseto, la scuola grossetana ha vinto il Contest Euroscola 2023 con il video realizzato dagli studenti e scelto tra quelli delle oltre 200 scuole partecipati.



Il video #EuropeExperience, Come ci riporta la Dirigente Dott.ssa Barbara Rosini, “ è stato realizzato dagli studenti dell’istituto superiore grossetano, scelto tra quelli delle 200 scuole italiane che hanno partecipato al progetto EPAS- Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo, a cui il Polo ha aderito durante l’anno scolastico 2022-2023. Siamo, continua la Dirigente, la prima scuola della provincia ad ottenere il riconoscimento Epas e a vincere il Contest Euroscola e gli alunni partecipanti, provenienti dalle classi 4A dell’indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione, 4A del Professionale Servizi Commerciali Web Community; 4A del liceo musicale e quarte A, B e C del Liceo Artistico dell’a.s. 2022/2023, sono stati insigniti del titolo “Junior Ambassador”, quali portavoce del Parlamento europeo.”

-Il video #EuropeExperience è stato interamente girato e montato dagli alunni della scuola e sarà pubblicato sui canali ufficiali del Parlamento Europeo dedicati ai vincitori del Contest-

Il prossimo 5 dicembre, i 20 studenti coinvolti nel progetto Epas, insieme alle docenti referenti, le professoresse Jessica Fabbrizzi e Federica Cipolletta saranno presenti ad un apposita sessione on line del Parlamento Europeo, durante la quale i ragazzi avranno il compito di rappresentare l'Italia e partecipare al dibattito confrontandosi con i loro coetanei europei su temi centrali delle politiche dell'Unione Europea.

“Alla giornata, infatti, parteciperanno la maggior parte delle scuole europee vincitrici del Contest che si collegheranno in diretta streaming . Dovevamo essere presenti a Strasburgo ma i tempi ristretti dati dal Parlamento non ci hanno permesso di organizzare il viaggio con le dovute cautele e tutele per i nostri ragazzi. Tuttavia, Il Parlamento Europeo si è reso disponibile per il prossimo anno e ha inviato nuovamente il nostro istituto ad assistere ad una delle sessioni dedicate al Contest, ci spiega la prof.ssa Jessica Fabbrizzi.”

Soddisfatta del risultato ottenuto , la Dirigente del Polo Bianciardi, la dott.ssa Barbara Rosini ammette che : “E’ un riconoscimento frutto del lavoro e dell’impegno degli studenti che hanno creduto nel progetto. Per diventare consapevoli cittadini europei gli studenti devono conoscere l'assetto istituzionale dell'Unione europea ed il suo sistema decisionale, quali sono le organizzazioni coinvolte nel processo e le loro funzioni. Il percorso più efficace per giungere ad una conoscenza approfondita dell’Europa è rendere partecipi gli studenti facendo vivere loro un’esperienza diretta all’interno degli organi, che li vedrà attivi nello scambio con studenti di altri paesi europei, aperti al dialogo.

E’ questo un percorso di apprendimento e crescita fondamentale, poiché i confini di studio e lavoro sono ormai almeno europei per questa generazione.”

Gli studenti, infatti, sono stati impegnati in tutta una serie di attività che li hanno portati a conoscere il sistema comunitario ma anche quello nazionale.

Sono stati ricevuti dal Sindaco di Grosseto, Francesco Vivarelli Colonna e in Senato della Repubblica con i saluti ufficiali da parte dell’ Assemblea. Inoltre, hanno potuto sperimentare il gioco di ruolo dell’Europe Experience di Roma in cui si sono cimentati su meccanismi del procedimento legislativo europeo e menzione particolare è venuta anche dalla Commissione europea per la “Giornata degli autori europei”. Insomma, esperienze molto importanti per gli studenti grossetani che culminano con quest’altro successo, sia per la scuola che per la provincia di Grosseto.