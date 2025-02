"Oggi parliamo di…": curiosità sul mese di febbraio

Febbraio è il secondo mese dell’anno, il più corto rispetto agli altri mesi, caratteristica che lo porta ad essere l’unico mese che può non avere la luna piena. Il mese più breve dell'anno, con solo 28 giorni, 29 giorni negli anni bisestili.

Febbraio un mese ricco di tradizioni e di eventi speciali. Il suo nome deriva dal latino Februarius, viene associato ai riti di purificazione (februa) nell’antica Roma. Sempre in questo mese gli antichi Romani celebravano Lupercalia, una festa pagana in onore di Februus e della fertilità. Febbraio nonostante sia il mese più breve, è ricco di storia, cultura e tradizioni. Da ricordare in questo mese tra festività e ricorrenze, San Valentino (14 febbraio), Carnevale, la Giornata della Memoria delle Vittime delle Foibe (10 febbraio) e Giornata Mondiale della Giustizia Sociale (20 febbraio).

Concludo con una bellissima poesia di Rodari dedicata al mese di febbraio:

“Febbraio Vengo subito dopo la merla, il mio freddo è come una sberla, sono il mese dei travestimenti, balli, canti e divertimenti. Colombina ed Arlecchino Balanzone e Meneghino, Pantalone e Pulcinella, scegli la maschera quella più bella. Sono il più piccolo dei miei fratelli, per arrivare faccio balzelli. Ogni quattr’anni, mi allungo di un giorno, ma l’anno dopo piccino ritorno. Non sono un sarto, non son calzolaio, non sono dottore e non porto il saio, ma delle chiacchiere son buongustaio è stato un piacere, io sono Febbraio”. Gianni Rodari