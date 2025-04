Messa crismale e triduo pasquale, gli orari delle celebrazioni del Vescovo Bernardino

Nelle diocesi di Grosseto e Orbetello, Pitigliano e Sovana

Grosseto: La prima, significativa novità della Settimana Santa, che si è aperta con la celebrazione delle Palme, riguarda la Messa crismale. La celebrazione, infatti, quest’anno a Grosseto torna al Mercoledì Santo e in un orario che darà modo anche aI laici impegnati col lavoro, di poter partecipare. La Messa sarà, infatti, alle 20.30 nella cattedrale di San Lorenzo. Alle ore 16 il vescovo Bernardino presiederà la Messa crismale nell'antica cattedrale di Sovana, con clero e fedeli della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Si tratta di una liturgia di particolare significato, perchè in essa il Vescovo benedirà gli olii santi, consacrerà il crisma, mentre i presbiteri rinnoveranno le loro promesse dinanzi al loro pastore. È, dunque, un momento di grande valore ecclesiale, per il quale la presenza di famiglie, operatori pastorali, laici impegnati nei movimenti e nelle aggregazioni è particolarmente importante.

GIOVEDÌ SANTO

la Messa in Coena Domini col gesto della lavanda dei piedi sarà presieduta per la prima volta dal vescovo Bernardino alle ore 18 nella cattedrale di Grosseto. Il Duomo resterà aperto sino a mezzanotte per permettere di sostare in preghiera dinanzi all'Eucaristia. In tutte le parrocchie si celebra la Messa in ricordo dell'ultima cena e in ogni chiesa si allestiscono gli altari della reposizione (popolarmente conosciuti come sepolcri). Alcune parrocchie resteranno aperte tutta la notte, con turni di adorazione continui: in città le chiese del Cottolengo, Addolorata, Santa Lucia, Madre Teresa; fuori città le chiese di Alberese e Marina di Grosseto.

VENERDÌ SANTO

Il vescovo Bernardino presiederà la Liturgia della Croce alle ore 15 nella concattedrale di Orbetello e alle ore 17 nella cattedrale di Grosseto, con la proclamazione della Passione secondo Giovanni, mentre alle ore 21.00 guiderà, a Grosseto, la Via Crucis cittadina, con le statue di Gesù morto e della Vergine Addolorata che attraverseranno le strade del centro storico. Questo l’itinerario: cattedrale, via Manin, via Mazzini, piazzetta del Monte, via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza San Francesco, via Cairoli, corso Carducci, rientro in cattedrale per la benedizione

Il sabato santo, come noto, in tutta la Chiesa ogni celebrazione liturgica è sospesa, per ricordare la discesa di Gesù agli Inferi, mentre ci si prepara per la Veglia Pasquale.

PASQUA

Il vescovo Bernardino presiederà, la sera del sabato santo, la solenne veglia pasquale nella cattedrale di Grosseto, che avrà inizio alle ore 21.30, mentre domenica 20 aprile la Messa solenne di Pasqua alle ore 11.30 nella cattedrale di Pitigliano. Alle 11, nella cattedrale di Grosseto, la Messa solenne sarà presieduta dal vescovo emerito Giovanni. In cattedrale Messe anche alle 9.30 e alle 18.

Officiatura: nei giorni di giovedì, venerdì e sabato santo, alle ore 8.30, nella cattedrale di San Lorenzo avrà luogo il canto dell’Ufficio divino e delle Lodi Mattutine con il Capitolo dei Canonici. Gli orari del triduo pasquale nelle parrocchie della città e nelle parrocchie della costa sono reperibili sul sito della diocesi di Grosseto (www.diocesidigrosseto.it) e sui canali social.