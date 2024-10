Offerte luce e gas: come può essere utile il portale ARERA?

L’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) è un’autorità che favorisce lo sviluppo dei mercati concorrenziali nell’ambito dell’energia elettrica, del gas naturale, dell’acqua potabile ecc. Sono varie le sue funzioni, ma la principale, come risulta dalla legge istitutiva del 1995, è sostanzialmente quella di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità definendo un sistema tariffario certo e trasparente e promuovendo la tutela e gli interessi dei consumatori.



Per tutti coloro che, per svariati motivi, stanno valutando le tante offerte luce e gas, ARERA è un punto di riferimento importante e di notevole utilità. Cerchiamo di capire perché.

Luce e gas: due mercati complessi

Chi si trova a dover gestire l’economia domestica sa benissimo quanto i settori di luce e gas possano essere complessi. Sono più di vent’anni che si è realizzata la liberalizzazione dei mercati di energia elettrica e gas naturale e se ciò ha indubbiamente rappresentato una svolta positiva per i consumatori, è altrettanto vero che il gran numero di proposte e le diverse opzioni a disposizione possono talvolta mettere in difficoltà chi si trova a dover fare una scelta.

Non sempre infatti si hanno le idee chiare su tariffe monorarie, biorarie o multiorarie, su proposte a prezzo fisso oppure variabile, su opzioni dual fuel, su pratiche quali voltura, allacciamento e subentro, su cosa significhino sigle come POD e PDR, sui diritti che si hanno nei confronti dei fornitori, sulla procedura di switching ecc.





ARERA: un organismo indipendente

Un consiglio che si può dare a chi sta valutando la possibilità di cambiare fornitore di luce e/o gas o comunque vuole avere le idee più chiare sui mercati energetici, è quello di visitare il sito di ARERA, un organismo indipendente sul quale è possibile reperire utili guide e strumenti che possono rendere più consapevoli le proprie scelte in ambito energetico.

Il portale, infatti, offre strumenti per informarsi sui propri diritti di consumatore, sui bonus sociali, sui valori di energia elettrica e gas e tanto altro.

È disponibile anche un “Atlante per il consumatore” dove si possono trovare le risposte alle problematiche più comuni, per esempio su come si legge una bolletta o su cos’è il servizio di conciliazione per la risoluzione di controversie insorte tra utenti e fornitori ecc.

Si può anche consultare un glossario che spiega il significato di molti termini relativi ai settori energetici ecc.

Il Portale Offerte

Dal sito di ARERA si può accedere al cosiddetto Portale Offerte, uno strumento particolarmente interessante per chi è interessato a effettuare i confronti fra i vari fornitori del settore. È un utile comparatore online di offerte che, in seguito all’inserimento di pochi dati, effettua comparazioni fra i vari operatori, dando la possibilità di valutare diverse opzioni ed effettuare una scelta più consapevole e conveniente.

Offerte luce e gas: l’aiuto di Internet

Internet ha certamente i suoi difetti, ma può risultare particolarmente utile in molte circostanze. Nel caso dei mercati energetici gli utenti, oltre ai confronti con comparatori online, hanno anche la possibilità di ricercare le recensioni sulle offerte luce e gas e valutare non soltanto la convenienza economica, ma anche la qualità del servizio clienti, un aspetto che non andrebbe mai sottovalutato.

In sostanza, con un po’ di pazienza, sfruttando il Portale ARERA e le informazioni su Internet, gli utenti hanno la possibilità di effettuare scelte sempre più consapevoli e mirate e, alla fine, più soddisfacenti.