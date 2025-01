Salute Obesità: riconoscerla come malattia cronica 30 gennaio 2025

Cecilia Meli

Firenze: L’Aula ha approvato all’unanimità una mozione in merito al riconoscimento dell’obesità come malattia cronica, all’inserimento delle relative terapie all’interno dei livelli essenziali di assistenza e all’individuazione da parte della Regione Toscana di uno specifico Piano diagnostico terapeutico assistenziale. La mozione, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci e Sandra Bianchini ed emendata dalla consigliera del Pd Donatella Spadi, impegna la Giunta regionale a “condividere l’urgenza di riconoscere l’obesità come malattia cronica e invalidante e ad attivarsi presso il ministero della Salute affinché le relative prestazioni sanitarie siano inserite nei livelli essenziali di assistenza, così da garantire il diritto di tutti i pazienti a un accesso equo alle cure e a un miglioramento delle loro condizioni di vita”. Impegna inoltre la Giunta ad attivarsi affinché la Regione Toscana si doti, così come fatto da altre Regioni italiane, di un Piano diagnostico terapeutico assistenziale specifico per il trattamento e la cura dell’obesità. Questo constatato il fatto che in Toscana circa il 28% della popolazione risulta in sovrappeso e circa l’8% è obeso, e che l’obesità e il sovrappeso costituiscono un costo, assorbendo il 9% della spesa sanitaria e causando una riduzione del Pil pari al 2,8%. Seguici



