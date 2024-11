Obbligo del CIN per gli affitti, dal 1 gennaio 2025 scattano le sanzioni per chi non è in regola

Strutture ricettive e affittuari hanno ancora tempo per regolarizzare la propria posizione relativamente alle nuove normative sulla riorganizzazione degli affitti imposte dal Ministero del Turismo.

Castiglione della Pescaia: Per tutte le attività turistico-ricettive e i proprietari di immobili destinati a locazioni brevi è infatti obbligatorio il CIN, Codice Identificativo Nazionale, da esporre ed indicare negli annunci di promozione e pubblicità della propria offerta di ospitalità.

Per chi non sarà in regola, dal 1 gennaio 2025 scattano le sanzioni che vanno da 500 a 5mila euro per la mancata esposizione, e da 800 a 8mila euro per chi non sarà in possesso del CIN.

Per aiutare titolari di strutture ricettive e cittadini nel disbrigo di questi adempimenti, l'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ricorda che è possibile rivolgersi allo sportello del “Punto Digitale Facile” presso l'ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 14:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per i residenti nelle frazioni di Punta Ala, Vetulonia, Tirli e Buriano il servizio è su appuntamento (per informazioni 375 9128360 / 375 7930792). Durante la settimana, negli orari di apertura al pubblico del Comune, è possibile prendere appuntamento per poter effettuare la richiesta del CIN anche presso l'Ufficio Tributi.