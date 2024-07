Nuovo Presidente al Rotary: L’avvocato Barbara Chelli subentra ad Alessandro Antichi

Consegnati quattro “Paul Harris” e molti riconoscimenti



Grosseto: L’avvocato Barbara Chelli è il nuovo Presidente del Rotary Club Grosseto. Il “passaggio del collare” dal Presidente uscente, Alessandro Antichi, al Presidente dell’annata 2024-25 è stato nell’Agriturismo “Giuncola&Granaiolo” di Rispescia, presenti un centinaio di rotariani ed ospiti, tra i quali i Presidenti degli altri quattro Club del raggruppamento “Maremma 1”, Marcello Cherubini (Pitigliano-Sorano-Manciano), Andrea Amerighi (Orbetello- Costa d’Argento), Marco Farmeschi (Monte Amiata) e Marcello Mancini (Monte Argentario). Presenti anche l’Assistente del Governatore uscente, Nunzia Costantini, e quello dell’annata rotariana appena iniziata, Alessandro Cellini.

In apertura di serata il Presidente “uscente”, Alessandro Antichi ha consegnato quattro “Paul Harris”, riconoscimenti di grande significato, come ha tenuto a sottolineare, per ringraziare chi si particolarmente distinto nel corso della annata. Il primo al professor Daniele Benedettelli, che ha guidato gli studenti grossetani alla affermazione del campionato di robotica a Panama; poi a Santo Fabiano, ideatore del progetto “Scuola di Governo” che ha lanciato il Rotary nella opinione pubblica come Club che fa cose utili per la comunità; e ancora a Giuseppe Vilardo quale organizzatore dell’evento del 14 maggio, compleanno del nostro Club, ed a Giulio De Simone per la attività svolta e per aver portato al nostro Club la Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano.

Una volta cinto il “collare” la Presidente dell’annata che sta iniziando, Barbara Chelli, che nel ringraziare tutti per l’incarico che le è stato assegnato, ha voluto ricordare i principali progetti che sono stati completati dal Club e che attendono il Club, sostenendo con forza che il Rotary Grosseto deve continuare ad essere “una forza propositiva nella nostra comunità”. Si è quindi soffermata nel far riflettere sul significato di tradizione e di innovazione, ed ha insistito anche sul concetto di amicizia rotariana, che deve essere il cemento che tiene unito il Club.

Nel corso della serata il Presidente della Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi, Domenico Saraceno, ha presentato un prezioso volume (che è stato consegnato a tutti gli interventi) che racchiude la storia della Associazione, che affianca il Rotary Grosseto con numerose importanti iniziative.

Da parte sua il Presidente uscente, Alessandro Antichi, ha voluto ringraziare i Consiglieri della sua annata, ma anche altri che seppur non membri del Consiglio hanno dato un contributo prezioso alla riuscita delle diverse iniziative. A tutti loro è stato consegnato un prezioso libro di Carlo Sestini (“Grosseto, le 100 meraviglie +1”) che è stato illustrato dallo stesso autore, ospite della serata.