Nuovo monitor per l’Anatomia patologica e dipinto donati all'ospedale di Grosseto

Grazie a Insieme in Rosa onlus migliorano la diagnostica dei malati oncologici in cura e un quadro abbellirà la sala d'attesa di mammografia



Grosseto: Un doppio gesto di solidarietà per l’ospedale Misericordia di Grosseto, a beneficiarne sono il reparto di Anatomia patologica e la sala d’attesa dell’ambulatorio di mammografia. La prima donazione è rappresentata da monitor e telecamera, associata a microscopio a più teste. «Verrà posizionata in una delle nostre stanze – spiega il direttore della Uoc di Anatomia patologica Nicola De Carli – e sarà utilizzata per condividere le immagini fotostatiche dei casi istologici e citologici tra colleghi anche di altre sedi. Questo sistema permetterà anche di effettuare misurazioni sui preparati istologici al fine di migliorare il report anatomo-patologico».

La strumentazione migliorerà e faciliterà la diagnostica, come spiega la presidente dell'associazione Insieme in Rosa onlus, Donatella Guidi: «Stiamo raccogliendo fondi per la radioterapia di precisione. Per questo domenica 23 giugno, a Castiglione della Pescaia, ci sarà un weekend dedicato al benessere, all'acqua-gym, all'acqua-fit e alla camminata metabolica. La raccolta fondi continua anche con la lotteria – ricorda Guidi – e i biglietti si possono acquistare in tutta la provincia o contattando l'associazione, già stiamo pensando ai futuri progetti».

Oltre alla strumentazione medica, Insieme in Rosa onlus ha donato «Andando verso la vita», un dipinto a olio della pittrice follonichese Dora Pianezzola. L’opera abbellisce la sala d'attesa del reparto mammografia dell'ospedale di Grosseto. «L'idea che lo ha ispirato è scaturita dal tentativo di alleviare l'ansia e la paura che si provano mentre si aspetta, nella sala antistante, l'ambulatorio oncologico – spiega l'artista maremmana - in attesa del risultato che potrebbe cambiarci l'esistenza. Questa giovane sull'altalena vola leggera verso l'alba, verso la vita. Almeno è quello che auguro a tutti».

«Grazie all'associazione Insieme in Rosa onlus che tramite l'impegno di tutte le volontarie e volontari si adopera per raccogliere fondi per sostenere le attività del Misericordia - dichiara il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro - Grazie a tutti i cittadini che partecipano alle iniziative organizzate dall' associazione e che permettono di acquistare attrezzature ed opere di abbellimento dell'ospedale».