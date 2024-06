Cultura Nuovo Cinema Tirreno: in sala c’è Inside Out 2 26 giugno 2024

Redazione

Capalbio: Record di incassi già dal primo weekend nelle sale italiane e internazionali, arriva al Nuovo Cinema Tirreno l’attesissimo sequel animato targato Pixar-Disney. Nove anni dopo il primo capitolo, che conquistò ed emozionò il pubblico di tutte le età, Inside Out 2 esplora nuove dinamiche emotive nella mente della ormai adolescente Riley. Siamo sempre nel quartier generale delle emozioni, dove vecchie conoscenze e nuovi arrivati affrontano le sfide della pubertà! Se Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto avevano gestito con successo le emozioni di Riley, Ansia, Invidia, Imbarazzo ed Ennui (doppiate da Pilar Fogliati, Marta Filippi, Federico Cesari e Deva Cassel) stravolgono ogni equilibrio creando situazioni comiche e profonde che riflettono le sfide della crescita.

Il film sarà proiettato venerdì 28 giugno, alle ore 17.30, 19.30 e 21.30, sabato 29 giugno, alle ore 18.30, 20.30 e 22.15, e domenica 30 giugno, alle ore 18.30 e 20.30.



