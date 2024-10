Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

In sala saranno proiettati “Limonov” di Serebrennikov e “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton



Capalbio: Nuovo weekend all’insegna del grande cinema. Nella sala polifunzionale di Borga Carige saranno proiettati “Limonov” di Kirill Serebrennikov e “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton. Il primo ci sarà venerdì 4 alle ore 18.30 (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano), sabato 5 alle 21.30 e domenica 6 ottobre alle 17.30; il secondo invece sarà proiettato venerdì 4 alle ore 21.30 (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano), sabato 5 alle 18.30 e domenica 6 ottobre alle 20.30.

“Limonov”. Un viaggio attraverso la Russia, l’America e l’Europa nella seconda metà del XX secolo. L’odissea romantica di uno dei personaggi più complessi e affascinanti della storia recente. Poeta, criminale, maggiordomo, senzatetto, rivoluzionario ed esule per sua volontà, Ėduard Limonov ha vissuto mille vite, una più folle dell’altra, e tutte raccontate nel romanzo capolavoro di Emmanuel Carrère. Ora quel romanzo è diventato un film, diretto da Kirill Serebrennikov e interpretato da un camaleontico Ben Whishaw.

“Beetlejuice Beetlejuice”. Il visionario filmmaker nominato all’Oscar Tim Burton, e l’attore candidato all’Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per “Beetlejuice Beetlejuice”, l’atteso sequel del pluripremiato “Beetlejuice – Spiritello porcello”, del 1988. Accanto a Keaton, che torna nel suo ruolo iconico, rimangono Winona Ryder e Catherine O’Hara, nei ruoli di Lydia e Delia Deetz. Tra le novità del cast Justin Theroux, Monica Bellucci e il candidato Oscar Willem Dafoe.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it e le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).