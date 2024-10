Attualità Nuovo ciclo di incontri con il "Laboratorio per la Pace" di Orbetello 23 ottobre 2024

Orbetello: Il Laboratorio per la Pace di Orbetello organizza una serie di incontri politici e culturali affrontando i temi di Democrazia, Potere e Intelligenza Artificiale. «L'obiettivo - spiega Andrea Parente - è quello di creare una coscienza critica che sia in grado di leggere il presente e di creare una partecipazione politica dal basso che formi e ricostruisca relazioni umane e comunità sottratte alla mercificazione del capitale». Gli incontri si svolgeranno presso l'Associazione Culturale Paragrano in Piazza del Plebiscito ad Orbetello, e presso l'Agriturismo Monte Argentario in località Le Piane. Il primo appuntamento venerdì 25 ottobre alle 19:00 con Bruno Montanari Professore ordinario di Filosofia del diritto e Nicola Dimitri dell'Università di Messina dipart. Filosofia del diritto. Si parlerà di "L'Europa e il doppio volto della solidarietà. Tra inimicizia, debito e confine". Seguici



