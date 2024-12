Nuovi Servizi alla Comunità locale di Porto Santo Stefano

In convenzione con un' agenzia del settore, il supporto della Regione Toscana, patrocinio del Comune di Monte Argentario, è attivo e prosegue, presso la sede Cri di Porto Santo Stefano, un servizio utile ad anziani e pensionati, comunque a tutti i cittadini, denominato " internet facile", per prenotazioni, pratiche presso uffici pubblici, speed e quanto altro si può oggi fare in rete.

Porto Santo Stefano: Presso Cri di Via Baschieri, 12 a Porto Santo Stefano.

Analogo sportello del cittadino è attivo presso la Sede Cri di Orbetello, Via Gioberti, chiedere di Cristina Casalini.

Sempre a Porto Santo Stefano, con direzione Centro Diurno di Orbetello ( Quartiere di Neghelli), Cri Comitato Costa d'Argento, cura per tutta la settimana, sia la mattina, che il pomeriggio, il trasporto di alcuni giovani presso il Centro Diurno di Orbetello. In Convenzione con il Comune di Monte Argentario, di cui è sindaco Arturo Cerulli. Con lo stesso Ente Locale, il dottor Giorgio Rizzardi, sempre in convenzione, cura i servizi di controllo dei Dae ( defibrillatori ), presenti sul territorio. Viene anche garantita, tramite la sede di Orbetello, sportello sociale coordinato da area 2 con la Delegata Piera Casalini, la distribuzione di alimenti per agenzia Agea, finanziamenti Europei.