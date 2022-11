Grosseto: Nuovi riconoscimenti nel percorso artistico di Angelica Crispino. Il Poeta, Scrittore, Giurista, Yari Lepre Marrani omaggia la bellezza e la carriera artistica della grossetana Angelica Crispino come Modella, Miss, Fotomodella e Giurista, dedicandole i versi poetici estratti dalle sua opera "Liriche crepuscolari" edite da Giulio Perrone:



"Della mia vita tu sei un’arcana Regina

che sfiora le più remote commozioni dell’anima mia



con la tua arte di premurosa incantatrice divina,



della mia vita tu sei il fatato orizzonte,



ultimo e predestinato,

sei della grazia dei miei giorni unica, graziosa fonte"

«Versi romantici - commenta lo scrittore in un post sul profilo Facebook della giovane grossetana - dedicati alla mia amica Angelica Crispino. Versi che dedico a te, Angelica, per la tua venusiana bellezza, la tua avvenenza apollinea che affascina e incanta. Congratulazione per i traguardi raggiunti come modella. Un forte incoraggiamento, infine, per la tua attività di giurista che nulla toglie all'estetico fascino della tua persona. D'altronde non sono io il primo ad affermare che la bellezza salverà il mondo».

Ma c'è anche una seconda importante notizia che riguarda Angelica Crispino, ed è un'intervista alla Radio Nazionale Radio Libertà, con il conduttore e giornalista Samuele Sammy Varin, rilasciata il 9 ottobre scorso, in merito alla sua carriera artistica e forense. Nell'intervista Angelica ha ripercorso, attraverso una serie di foto, i momenti più importanti della sua carriera, dall'infanzia ad oggi. Da quando ha iniziato con la danza classica per poi proseguire nel mondo della moda con pubblicazioni come modella e fotomodella nelle riviste Cinemagazine, sui profili social di Moda e Modellemagazine, e ancora PhotoVogue di Vogue con la pubblicazione del suo autoritratto. Angelica ha ricordato anche la vittoria del Titolo e Fascia Nazionale del Concorso di Moda e Bellezza "Miss Moda Fashion Italia", categoria Fotogenia, nel quale per il calendario 2020/2021 del concorso ha rappresentato, per Patron Antonio Cirillo, il mese di marzo.





Una carriera artistica, quella di Angelica Crispino, che procede di pari passo con il rispetto della deontologia della sua professione forense. Angelica non ha mai prestato la propria immagine per shootings di nudo, intimo o costumi da bagno, ma solo per ritratti, abiti da cerimonia e beauty. E durante l' intervista, gli spettatori in ascolto e collegati via internet, hanno confermato e riconosciuto la somiglianza, guardando le sue foto, con la diva Monica Bellucci.

Ma Angelica Crispino non si sente una diva, anzi «sono una semplice ragazza - dice - che ha fatto qualche passo nella moda. Sono gli altri ad attribuirmi tale somiglia, non io. L'umiltà è per me alla base di tutto».

Angelica ha una laurea in giurisprudenza, diploma Sspl, pratica l'attività forense e i suoi progetti futuri sono quelli di proseguire in entrambi i settori, giuridico ed artistico moda, rispettando sempre onore, decoro e la deontologia. Il suo sogno? Di aggiungere anche l'ambito politico alla lunga lista di interessi.