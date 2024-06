Cultura Nuovi progetti per l'attrice e sceneggiatrice grossetana Sendy Giamattei 13 giugno 2024

Grosseto: Si chiama Sendy Giamattei, è grossetana, ha 25 anni. Attrice, sceneggiatrice e fotomodella si è voluta cimentare adesso nella creazione di un suo progetto cinematografico che in qualche modo potesse toccare il cuore e l’anima delle persone. Ed è nato “Qualcosa da raccontare”, uno short-documentary ovvero un documentario in versione cortometraggio che racconta attraverso cinque storie la tematica del bullismo. Lo short-documentary è stato selezionato ufficialmente al festival del cinema di Roma “Cinema d’iDEA Women’s International Film Festival”, e sarà in gara dal 16 al 21 giugno.

