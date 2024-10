Attualità Nuovi orari per il Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia 14 ottobre 2024

14 ottobre 2024 112

112 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Cambiano gli orari di apertura al pubblico del Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia, attivo presso l'ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto.

Le facilitatrici saranno presenti per l'assistenza e la formazione gratuita ai cittadini nell'accesso all'utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali tutte le mattine lavorative, dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 14:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per gli utenti delle frazioni di Punta Ala, Tirli, Vetulonia e Buriano il servizio sarà invece su prenotazione. Il Comune ricorda che presso il Punto di Facilitazione digitale – PDF è possibile usufruire del supporto di un operatore e di una postazione dedicata per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e tanti altri come la gestione della propria identità digitale (SPID), la CiE, il CIN, la PEC, accedere ai propri servizi bancari, al fascicolo sanitario elettronico, alle App, ai servizi scolastici, la formazione, il pagamento di bollettini online. Per info: 375 91 28 360 - 375 79 30 792

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nuovi orari per il Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia Nuovi orari per il Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia 2024-10-14T11:27:00+02:00 213 it Cambiano gli orari di apertura al pubblico del Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia, attivo presso l'ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto. PT1M /media/images/Punto-Digitale-Facile-nuovi-orari.jpg /media/images/thumbs/x600-Punto-Digitale-Facile-nuovi-orari.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 14 Oct 2024 11:27:00 GMT