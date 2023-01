Nuovi concorsi per la Guardia di Finanza

Roma: Sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale – n. 102 del 27 dicembre 2022 – sono stati pubblicati due concorsi, uno per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logisticoamministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza e uno per il reclutamento di 3 allievi finanzieri, riservato ai congiunti delle cosiddette “vittime del dovere”.

Il primo concorso, per titoli ed esami, prevede il reclutamento di quattro tenenti per l’amministrazione, tre nell’area telematica, tre per le infrastrutture, uno per la motorizzazione e il settore navale, due nel reparto sanità e due nell’ambito della psicologia. Possono partecipare coloro che siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o abbiano un titolo equipollente in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono.

Il secondo concorso è riservato ai «coniugi, figli, fratelli o sorelle» di appartenenti alle forze di polizia, deceduti o resi permanentemente invalidi dal servizio, con invalidità non inferiore all’80% della capacità lavorativa, che abbiano un’età tra i 18 e i 24 anni non compiuti e siano in possesso del diploma di maturità per poter accedere all’università.

La procedura per partecipare alle due procedure di selezione è interamente telematica (si accede tramite lo Spid o la carta d’identità elettronica) e la scadenza è prevista per le ore 12:00 del 26 gennaio.

Per inviare le domande e prendere visione di tutti i dettagli e i requisiti bisogna accedere al sito internet www.concorsi.gdf.gov.it.