Nuove pubblicazioni per la modella grossetana Angelica Crispino

Grosseto: Nuove importanti pubblicazioni come modella per la grossetana Angelica Crispino. Dopo le pubblicazioni in Top Posters Magazine di New York, PhotoVogue di Vogue, Modaemodellemagazine, la vittoria del titolo e della fascia nazionale ed internazionale al concorso di moda e bellezza "Miss Moda Fashion Italia" categoria fotogenia 2020/2021, e l'intervista a Radio Libertà, arrivano due nuove importanti pubblicazioni. Si tratta della pubblicazione, sia cartacea che digitale di due autoritratti su Ikon Magazine di San Francisco, rivista di moda venduta in tutto il mondo, su PhotoVogue di Vogue visibile anche nella loro Galleria online, e Kavyar piattaforma professionale che mette in contatto le modelle e le riviste di moda.

Angela Crispino coltiva da tempo la sua passione per la moda in concomitanza con la sua professione di giurista. Già ci sono altri progetti artistici importanti in arrivo sui quali per il momento deve mantenere il riserbo.

