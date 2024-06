Nuova illuminazione per il palazzetto di piazza Azzurri d’Italia

Grosseto: La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di efficientamento energetico per il palazzetto dello sport in piazza Azzurri d'Italia. I lavori prevedono la sostituzione dell'impianto di illuminazione con uno nuovo a tecnologia Led, per il campo da gioco e per gli spalti. Si tratta di un intervento concepito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un importo pari a 55mila euro.



"L'obiettivo è quello di migliorare l'illuminazione dell'impianto sportivo con la massima attenzione all'efficienza energetica - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. È volontà dell'Amministrazione portare avanti interventi in questo ambito, migliorando l'impiantistica e, di conseguenza, il servizio offerto ai cittadini oltre ad avere un significativo risparmio in bolletta".