Nuova ambulanza, Humanitas fa un investimento da 120.000 nel parco mezzi

Sensi: «con l’ambulanza QIX allestita su un furgone Mercedes Sprinter facciamo un salto di qualità in termini operativi. Prosegue il percorso di crescita»



Grosseto: È arrivato il momento di acquistare una nuova ambulanza per integrare il parco mezzi di Anpas Humanitas Grosseto. Dopo una visita all’officina specializzata nell’allestimento di mezzi speciali “Olmedo” di Cavriago (Reggio Emilia), il direttivo della pubblica assistenza grossetana ha preso la decisione di acquistare l’ambulanza con l'allestimento a più alto contenuto tecnologico disponibile oggi sul mercato: il modello QIX allestito su un furgone Mercedes Benz “Sprinter”. Il nuovo mezzo, che andrà ad aggiungersi alle altre due ambulanze già in forza a Humanitas, dovrebbe essere consegnato entro il mese di novembre.





«Si tratta di un investimento da 120mila euro - ci spiega il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi – Una scelta non facile da compiere, ma che abbiamo meditato bene. Nella convinzione che per proseguire il percorso di crescita dell'associazione fosse importante dotarsi anche di un mezzo di ultima generazione, che garantisce elevate prestazioni rispetto agli standard sempre più alti richiesti dal complesso sistema di emergenza urgenza. L’impegno economico che ci siamo assunti richiederà un impegno straordinario per reperire le risorse, tenendo conto del fatto che siamo impegnati anche nella ristrutturazione della nuova sede che abbiamo acquistato lo scorso anno. A questo proposito, oltre che fare affidamento sulla tradizionale generosità dei nostri soci, mi auguro ci possa essere un apporto anche da parte delle aziende grossetane. D’altra parte, le pubbliche assistenze nascono storicamente come espressione delle proprie comunità di riferimento, con un legame profondo anche con il loro tessuto produttivo».





La nuova ambulanza ad alta tecnologia, fra le altre cose, è dotata del “life pack”, l’impianto di defibrillazione (del valore di 22mila euro), di un sistema di aspirazione delle secrezioni (4.000 euro); di una barella “batriatica” con sistema di sollevamento automatizzato per la movimentazione di persone oltre i 100 chili (39mila euro), oltre al più tradizionale impianto per l'erogazione dell'ossigeno e alle altre dotazioni standard.

Insieme ai due posti a sedere della cabina di guida, oltre al paziente, l’ambulanza è in grado di trasportare tre operatori nel vano posteriore per l'alloggiamento della barella. Questo tipo di mezzo può essere utilizzato anche come “ambulanza infermierizzata” e per il trasporto hospital to hospital di pazienti particolarmente critici. Per chi volesse contribuire al suo acquisto, è possibile rivolgersi a info@anpasgrosseto.it e fare una donazione sul conto corrente dedicato - Humanitas Grosseto Odv

IBAN: IT71L0885114301000000235840 - donazione liberale Humanitas Grosseto Odv per acquisto nuova ambulanza.