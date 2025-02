“Non T’illudere, Andressa”: il libro di Matteo Gennari alla libreria Qb

Grosseto: Si intitola “Non t’illudere, Andressa”, il libro che sarà presentato domani, martedì 4 febbraio alle 18, alla libreria QB in via Colombo 4 a Grosseto.

In questa raccolta l’autore ha voluto rappresentare le centinaia di migliaia di persone che vivono lontane da dove sono nate, parlano una lingua che non è la lingua madre, si sono inserite nella realtà che le ha accolte ma non ne faranno mai parte come i nativi, e quando tornano al loro Paese si riconoscono solo nel passato, si sentono stranieri anche a casa.

Matteo Gennari è nato a Milano nel 1975 e da molti anni vive in Brasile. “Non t’illudere, Andressa” è il suo settimo libro, pubblicato con Planet Book.