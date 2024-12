Nominata la segreteria del PD di Follonica

Follonica: Riunitasi venerdì sera l’assemblea del PD di Follonica, è stata comunicata la segreteria che affiancherà Matteo Iannitelli, designato segretario nel congresso straordinario del 1 dicembre, e che ha ricevuto quindi il passaggio del testimone da parte di Mirjam Giorgieri.

«In questi ultimi mesi - si legge nella nota -, il PD ha catalizzato nuovi sostenitori e nuove forze, che con rinnovato entusiasmo ed energia, si sono resi disponibili a contribuire attivamente. In quest’ottica, si è arrivati a una segreteria totalmente rinnovata, che racchiude in sé diversità anagrafica, di estrazione culturale e lavorativa. Persone che porteranno uno sguardo nuovo, e su cui il Partito possa investire, grazie al prezioso supporto dei tanti e tante che hanno esperienze e competenze, sia politiche che amministrative.

Insieme a Matteo, 8 persone. Troviamo Paola Brunello, dirigente scolastico, con delega a scuola, formazione e sociale; Tommaso Bianchi, studente in economia, lavorerà su sviluppo economico e politiche comunitarie; Vittoria Laino, dottoranda in scienze politiche, si occuperà di politiche giovanili, culturali e rigenerazione urbana; Lorenzo Lorenzi, operatore turistico, attività produttive e politiche del mare; Anna Rita Zirpoli, studentessa liceale (classe 2008), impegnata in comunicazione e comunità digitali; Antonello Mango, dipendente Coop, responsabile struttura organizzativa; Gianni Traversari, dipendente Venator, referente lavoro, industria e ambiente; Cristiano Battisti, dipendente pubblico, legalità ed etica politica.

Numerosi gli iscritti con incarichi specifici, esterni alla segreteria, sia su ulteriori temi (Sanità, Sport, Innovazione Politica, Urbanistica) che nei gruppi organizzazione e comunicazione, segno di apertura e della necessità del contributo di tutti e tutte.

L’Assemblea ha votato, all’unanimità, anche il collegio di garanzia, composto da Massimo Brandi, Maria Elisabetta Sabatini e Stefano Vermigli, e il tesoriere, Ubaldo Loreto Savina.

Il PD di Follonica vuole affrontare le sfide che lo attendono con rinnovato spirito di unità e cambiamento. E con entusiasmo, passione e idee, per costruire un partito più forte, inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di una comunità che cambia. E per tornare presto al servizio dei propri cittadini, alla guida della città».