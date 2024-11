NOC, Marco Nieto è il coordinatore della neonata sezione Monte Argentario-Capalbio

Grosseto: Marco Nieto è il coordinatore della neonata sezione di Nuovo Orizzonte Civico di Monte Argentario e Capalbio. Lo ha deliberato l’assemblea provinciale del movimento su proposta del Presidente Claudio Pacella.

Marco Nieto, capogruppo in consiglio comunale della lista ‘Per l’Argentario’ è da sempre impegnato nella politica della zona costiera meridionale della Provincia di Grosseto. “Ho accettato con entusiasmo questo nuovo incarico - afferma Nieto - che mi permette di agire, anche nel mio ruolo istituzionale con alle spalle un gruppo di persone unito e competente, con amministratori in carica o ex che saranno un valido aiuto nelle mie attività che sono sempre al servizio dei cittadini. La creazione delle sezioni territoriali inoltre ci permetterà di creare una rete che dia la possibilità di affrontare e, magari, risolvere le problematiche di un intero comprensorio, penso alla sanità o al turismo che sono elementi fondamentali per chi vive nei due comuni di cui mi occuperò, che non possono che essere visti in quello che è inserito in un contesto locale della Costa d’Argento e, in maniera più ampia, in quello provinciale. Per questo ringrazio Noc e il presidente Pacella per questa nomina”.

Nieto guarda ai due territori di cui si dovrà occupare. “Seppur non ci sia una continuità territoriale tra Monte Argentario e Capalbio - sostiene Nieto - ci sono però contiguità negli interessi e nelle necessità dei cittadini. Come coordinatore, e come è nello spirito di Noc, mi confronterò con le amministrazioni senza pregiudizi ideologici, ma cercando sempre le soluzioni migliori per le persone e per il territorio, senza però fare sconti laddove questi non vengano perseguiti. Lavorerò per far crescere la compagine di iscritti del nostro movimento, ma anche per creare un dialogo forte con i vari consiglieri civici che siedono sui banchi dei comuni di Monte Argentario e di Capalbio. Sono convinto che faremo bene, anche perché ho delle ottime risposte dal territorio, le persone mi cercano e si interessano al mondo civico e, nel particolare a Nuovo Orizzonte Civico, anche perché lo vedono svincolato dalle ideologie dei partiti e concentrato sulle cose concrete. Su questo siamo pronti a confrontarci con tutti: cittadini e politica”.