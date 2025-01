Torna il progetto Argo di Dog4Life alla residenza per gli anziani di Manciano

A partire da martedì 21 gennaio, i cani addestrati di Dog4Life torneranno a far visita agli anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale “La Cupolina” di Manciano grazie al progetto “Argo”. Sostenuta dal Comune di Manciano e dal Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano, si rinnova un’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso grande successo, portando benefici tangibili agli ospiti della struttura.

Manciano: Il progetto “Argo” prevede incontri settimanali di un’ora, durante i quali due operatrici qualificate accompagnano gli amici a quattro zampe in attività di Pet Therapy. Queste sessioni sono progettate per favorire il recupero dell’equilibrio psicofisico degli anziani, migliorare il benessere emotivo, rafforzare le risorse personali e creare legami affettivi significativi con gli animali. L’obiettivo è aumentare l’autonomia e l’indipendenza dei partecipanti, promuovendo un maggiore livello di serenità e qualità della vita.

«Siamo molto felici di proseguire questo bellissimo progetto – dichiarano il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e l’assessore all’Ambiente, Daniela Vignali –. Lo scorso anno, l’iniziativa ha portato benefici agli anziani ospiti della Cupolina, che hanno potuto vivere momenti di gioia e serenità grazie alla compagnia degli animali. I cani preparati dai professionisti di Dog4Life rappresentano un aiuto concreto: non solo offrono affetto e calore, ma contribuiscono con co-terapie efficaci a supportare chi affronta patologie fisiche o psichiatriche. È per questo che sosteniamo con convinzione questo progetto. Grazie a Dog4Life e al Rotary Club per questa bellissima iniziativa, che si conferma un modello di cura e attenzione per gli anziani».

Il Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano, partner essenziale del progetto, si è dimostrato particolarmente sensibile al tema del benessere degli anziani. Grazie al loro supporto, l’iniziativa è stata rinnovata con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e di estenderli a nuovi ospiti della struttura.

«Questo service – dichiarano il presidente della Commissione progetti Gian Luigi Vannucci e il presidente del Rotary Club di Pitigliano Sorano Manciano, Marcello Cherubini – rappresenta un concreto esempio di collaborazione con le amministrazioni locali del territorio, e nello stesso tempo la legittimazione di quanto gli animali possano essere di assoluto e peculiare aiuto di fronte alle fragilità umane. Oggi gli “Interventi assistiti con animali” (Iaa), sono infatti elemento di imprescindibile aiuto in ospedali, rsa, centri antiviolenza, istituti di pena detentiva, centri di disabilità, con l'obiettivo di migliorare le condizioni psico-fisiche delle persone, attraverso modalità di cui l' uomo non può disporre, come la straordinaria sensibilità degli animali, in questo caso il cane. Siamo felici e orgogliosi di tutto questo e del messaggio che ne scaturisce».

Il progetto “Argo” rappresenta una testimonianza concreta di quanto l’amore per gli animali, unito a professionalità e passione, possa fare la differenza nella vita delle persone più fragili. Un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, associazioni e realtà locali che lavorano insieme per il benessere della comunità.