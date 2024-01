Nino Guidi racconta l'Islanda a QB

Grosseto: Un viaggio tra l’Islanda e l’Italia è quello che domani, martedì 9 gennaio alle 18, racconterà Nino Guidi insieme ad Alessandro Ramacciotti, alla libreria QB di Grosseto. Si intitola “Il cammino ritrovato” e ripercorre l’esperienza di pellegrinaggio dall'Islanda all'Italia, seguendo la via dell'abate Nikulas Bergsson di Munkathvera.



Il cammino è lungo circa 3600 chilometri, si compie in 150 giorni, dall'Islanda e poi in nave fino alla Norvegia, quindi Danimarca, Germania, Francia, Svizzera, fino a scorgere l'Ospizio del Gran San Bernardo dove si entra ufficialmente in Italia sulla Via Francigena, per raggiungere la meta finale che è Roma.

Nino Guidi afferma che ha scritto questo libro per raccontare "quasi quattro mesi di marcia in solitaria, a parte qualche breve ma significativa esperienza, lunghi silenzi e riflessioni che hanno prodotto un cambiamento, necessario perché il cammino, quello vero, continuasse nella vita di tutti i giorni. Nella speranza che sia riuscito a far comprendere quale tipo di esperienza io abbia vissuto, quali siano state le motivazioni che mi hanno spinto in tale direzione e che tutto ciò possa essere di stimolo per altri, per avvicinarsi al mondo del camminare e dei cammini".

Nino Guidi ha studiato elettronica industriale e dopo molti anni di lavoro nel settore ha deciso di seguire la tradizione di famiglia e le proprie aspirazioni.

Da molti anni si occupa di restauro del legno e da poco ha trasformato la grande passione per i viaggi e soprattutto il camminare sostenendo l’esame per diventare guida ambientale escursionistica. Questo è il suo primo libro frutto e tappa di un interessante e articolato percorso.