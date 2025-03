Attualità “NEXT GEN BUGIANI”, La Classe terza C, Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena, va in onda ogni settimana via radio 28 marzo 2025

Follonica: Un Progetto iniziato insieme a Mario Matteucci che da anni collabora con la scuola su varie tematiche, ma che ora i ragazzi e le ragazze della classe 3C della Bugiani stanno portando avanti autonomamente in accordo con i docenti perché hanno imparato ad usare gli strumenti ed il software necessario. Ogni fine settimana esce online una nuova puntata. Gli argomenti trattati dai ragazzi sono di vario genere perlopiù tematiche che stanno a cuore ai ragazzi/e stessi: la violenza nei confronti delle persone, il bullismo, l’amore e il rispetto per gli animali e l’ambiente che ci circonda. Ogni puntata è di circa cinque minuti, e sono previste circa dieci puntate. I ragazzi stanno lavorando molto bene e si stanno impegnando con entusiasmo a questo progetto che li vede protagonisti. Gli alunni in questa attività stanno esercitando la loro capacità di lavorare in piccoli gruppi, di organizzarsi, dividersi i compiti, ideare gli argomenti e preparare i testi, le interviste e da ultimo organizzare il materiale da trasmettere. Hanno imparato come utilizzare il materiale della scuola per le registrazioni audio, come creare un podcast, come generare un codice QR, come abbreviare un indirizzo URL e si stanno esercitando con i programmi di elaborazione audio e di elaborazione grafica. L’ultimo step è stato l'aspetto pubblicitario e di diffusione al pubblico, per cui si procedera’ all'affissione di volantini, distribuzione di bigliettini con il codice QR, comunicati stampa, diffusione sulla pagina facebook dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. Questo progetto persegue molti degli obiettivi che l’Istituto Leopoldo 2 di Lorena di Follonica si pone nel percorso scolastico dei bambini dai 3 anni fino ai 13-14: • Sviluppo delle competenze digitali: apprendere l’uso degli strumenti tecnologici come microfoni, software di editing e piattaforme di streaming • Miglioramento delle capacità comunicative: per preparare e condurre un programma radiofonico si potenzia l’espressione orale, l’articolazione del pensiero e la capacità di sintesi • Promozione del lavoro di squadra: il lavoro richiede collaborazione, assegnazione di ruoli e responsabilità favorendo il senso di appartenenza e cooperazione • Educazione alla cittadinanza attiva: questo progetto presuppone che l’alunno/a esprima la propria opinione, discuta temi di attualità, comprenda l’importanza della libertà di espressione e del rispetto delle idee altrui • Inclusione e valorizzazione delle diversità: ogni studente può condividere le proprie esperienze e la propria cultura in modo tale da promuovere l’integrazione e l’accettazione delle differenze • Sviluppo del pensiero critico: gli studenti in questo percorso debbono ricercare informazioni, valutare fonti e costruire argomentazioni solide, migliorando le capacità analitiche • Creatività e innovazione: ideare e realizzare programmi radiofonici permette di esplorare la propria creatività Dalla competenza digitale alla competenza personale sociale e imparare ad imparare fino alla competenza imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale solo per citare alcune delle competenze che questo progetto sviluppa e consolida negli alunni.

