Nel centro storico di Grosseto fervono i preparativi per il week end dedicato a Festival del cavallo

“Una mostra nella mostra”: nelle vetrine del negozio Ragazzi Italiani scatti emozionanti dedicati ai butteri



Grosseto: In attesa della terza edizione del Festival del cavallo, l’evento organizzato da Oikos Country Paradise in programma da domani (4 ottobre) a domenica 6 ottobre, nel centro storico di Grosseto si respira la tradizione maremmana.

Tantissimi i negozi che hanno aderito all’appello degli organizzatori del Festival di ospitare, nelle loro vetrine, una mostra a cura dell’agenzia fotografica BF, sponsorizzata da Banca Tema, con foto che ritraggono scorci, momenti e personaggi maremmani della tradizione locale. Diversi hanno poi accettato l’invito a realizzare una vetrina a tema. E c’è addirittura chi ha colto l’occasione per realizzare una vera e propria “mostra nella mostra”.

E’ il caso del negozio “Ragazzi Italiani” abbigliamento bambini e ragazzi da 0 16 anni, in via Bertani. Le sue vetrine sono state infatti allestite, per l’occasione, con splendide foto di famiglia e con una sella d’epoca. Si tratta di foto di proprietà di Mariano Molinari che vanno dagli anni ’40 ad oggi, sul cavallo e sulla tradizione dei butteri, dalla doma alla marchiatura dei vitelli.

La famiglia Molinari è infatti una storica famiglia di butteri. Una chicca in più: lo scatto più antico, tutto da scoprire, si trova all’interno del negozio ed è datato 1934. In vetrina spicca poi un pezzo di pregio, una bardella molto particolare chiamata “toscanella”, vale a dire una sella larga, con l'arcione anteriore molto alto, usata dai contadini della campagna maremmana, che addirittura risale alla prima metà del ‘900.

“Abbiamo aderito subito a questa iniziativa in quanto crediamo che avere un’identità come territorio sia importante, anche in chiave turistica – commenta, dal negozio Ragazzi Italiani, Serena Paoloni – Cavalli e butteri, in particolare, sono i nostri simboli, rispecchiano le nostre radici, il nostro modo di vivere, e ne dobbiamo andare fieri. Dietro all’immagine del cavallo, c’è il rispetto per l’ambiente e per la natura, c’è la nostra cultura”.

Confcommercio desidera esprimere un sincero plauso all'impegno dei titolari del negozio “Ragazzi Italiani” e a tutti i commercianti che, con entusiasmo e creatività, rispondono agli inviti alla collaborazione in occasione di eventi e iniziative locali. “La loro dedizione non solo arricchisce la manifestazione – commentano dall’associazione - ma contribuisce a creare un senso di comunità e appartenenza che è fondamentale per il nostro territorio. Invitiamo tutti a visitare il centro di Grosseto durante il Festival del Cavallo, per scoprire non solo le meraviglie equestri, ma anche la bellezza e la ricchezza della nostra tradizione maremmana”.