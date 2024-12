Natale con l'Ensemble vocale del Liceo musicale e l'Orchestra “Musica sempre”

Tre generazioni si incontrano per festeggiare il Natale.

Grosseto: L'occasione è il concerto di giovedì 19 dicembre alle ore 16 al Centro anziani “Ferrucci” di Grosseto (ingresso libero per tutti) che vedrà l'esibizione dell'Ensemble vocale del Liceo musicale e dei piccoli componenti dell'Orchestra “Musica sempre” di Roselle per gli ospiti della struttura. L'iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e sostenuta dall’assessore al Sociale, Chiara Vazzano, in collaborazione con Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Gli alunni del Liceo musicali sono preparati dai docenti Lorenza Baudo, Tamara Pintus, Marco Rencinai e Gloria Mazzi; i piccoli dell'Orchestra “Musica sempre” sono seguiti dalle docenti Laura Bianchi, Debora Andolina e Rossella Pratesi.

«L’evento – intervengono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – dimostra come la musica possa diventare un ponte tra generazioni e una risorsa da conservare per regalare momenti di gioia e serenità, specialmente a chi vive una condizione di fragilità. L'inserimento di questo pomeriggio musicale nel clima di calore e condivisione delle festività, assume un valore ancora più profondo, contribuendo a portare la luce in questi giorni di attesa e celebrazione. Progetti come questo, che uniscono cultura e solidarietà, sono gesti preziosi capaci di generare un impatto positivo sulla società».

«Questo concerto di auguri – dichiara il direttore artistico Gloria Mazzi – è finalizzato all’incontro di tre generazioni diverse: bambini, ragazzi e anziani. Sarà un pomeriggio di emozioni e di condivisione che porterà calore e sorrisi nel Centro anziani “Ferrucci” di Grosseto. Faranno ascoltare alcuni brani preparati per l’occasione anche i piccoli dell’Orchestra “Musica sempre”, sostenuta e fortemente voluta sia dall’Amministrazione comunale che dalla Fondazione CR Firenze, una realtà ormai consolidata anche nella nostra provincia da tre anni. Rivolgiamo un sentito grazie alla Proloco di Roselle che ci ospita da tre anni e a Corsini Biscotti che offrirà a tutti un dolce buffet».