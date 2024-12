Natale 2024, arrivano gli eventi della Pro Loco Lagunare

Un Natale luminoso a Orbetello con l'accensione del videomapping il 7 dicembre alle 17 in piazza Eroe dei due Mondi: il primo appuntamento promosso dalla Pro Loco Lagunare in collaborazione e con il finanziamento dell'amministrazione comunale di Orbetello che, per il 2024, hanno preparato un calendario delle feste ricco di eventi.

Orbetello: «A partire dal 7 dicembre – spiegano dalla Pro Loco - le vie del centro storico, già illuminate da inizio mese, si animeranno a festa con il mercatino natalizio che si terrà il 7 e l'8 dicembre e l’accensione del videomapping, prevista per sabato 7 dicembre alle 17, creando un’atmosfera magica. In piazza Eroe dei Due Mondi, inoltre, c'è un albero di Natale, per il cui allestimento ringraziamo il CCN del centro storico. Non mancheranno giochi e svago per i più piccini con i “Lego Christmas” che saranno nella sala del Frontone il weekend del 14 e 15 e l'appuntamento con i giochi della tradizione, la tombola e il mercante Orbetellano, è previsto domenica 22 dicembre presso l’auditorium di piazza della Repubblica».

«Per salutare l’arrivo del nuovo anno – proseguono dall'associazione - La Pro Loco ha in serbo una sorpresa speciale: un grande dj set in piazza Eroe dei due mondi con start previsto dalle 23:00. Oltre al divertimento, non mancheranno gli appuntamenti culturali. Domenica 8 dicembre, alle 17:30 l'associazione In_itinere va in scena con il proprio programma di teatro invernale. Si parte con lo spettacolo “In quel di Betlemme” con il supporto delle compagnie teatrali Estroversi e Post-it33 (ingresso libero con prenotazioni: 333.9253747/349.2877529) presso auditorium comunale. Il secondo appuntamento, previsto per domenica 19 gennaio 2025, con la supervisione dell’associazione In_itinere, “Il giornalino di Gian Burrasca” sarà a cura dell’Associazione culturale teatro Trastevere».

Sempre per il weekend della madonna, ci sarà il Feni day 2024 – IX memorial Fausto Corsi, una due giorni dedicati al celebre fenicottero rosa, che di questi tempi è possibile ammirare in Laguna:

- Sabato 7 - Ore 10:00 passeggiata nella Riserva Naturale Duna Feniglia, durata circa 3 ore (possibilità di rimanere sulla spiaggia al termine della visita guidata per consumare il pranzo al sacco). Adatta a tutti. Ore 14:30 – alla ricerca dei fenicotteri rosa lungo le sponde della Riserva Naturale Laguna di Orbetello, durata circa 3 ore (adatta a tutti)

- Domenica 8 - 08:30 Feni-Day; giornata scientifica dedicata al censimento e alla lettura degli anelli colorati dei fenicotteri (formazione delle squadre e partenza, adatta ai soli adulti, durata intera giornata)

«Abbiamo lavorato per creare un calendario il più possibile ricco e variegato, in collaborazione con il Comune di Orbetello – sottolinea il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni - in grado di soddisfare i gusti di tutti, in un momento importante di rinnovamento e condivisione. Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto e la fiducia, e anche altre associazioni del territorio, come il CCN del centro storico di Orbetello, l’associazione In_itinere e coloro che hanno organizzato l’evento incentrato sui fenicotteri».

«Oltre ai doverosi ringraziamenti che vanno alla Pro Loco, alle altre associazioni e a tutti i volontari – aggiunge l'assessore al turismo, commercio e cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – è necessario sottolineare che quest'anno, insieme alla Pro Loco Lagunare, come amministrazione abbiamo puntato a offrire, durante le festività, un intrattenimento gratuito e innovativo rispetto agli anni precedenti. Un'iniziativa mai vista sul territorio di Orbetello quella del videomapping, che va ad aggiungersi alle luminarie e che, insieme agli altri eventi in calendario, non solo valorizza la piazza principale ma rappresenta anche un'attrattiva per quanti sceglieranno il centro storico di Orbetello come meta per lo shopping natalizio».

«Come Pro Loco ringraziamo tutti coloro che si prestano come volontari per il bene e la valorizzazione del territorio – conclude il presidente - vogliamo che Orbetello sia un luogo di incontro e di festa per tutta la comunità, e approfittiamo per ricordare che siamo alla ricerca di nuove persone, nuove idee e più mani per garantire continuità alla Pro Loco, una realtà associativa che è un bene di tutti».