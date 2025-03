Nappi risponde all'interrogazione delle opposizioni su 'Gestione del contrasto all'evasione IMU'

Castiglione della Pescaia: Il sindaco Elena Nappi ha dato comunicazione in Consiglio comunale della risposta all'interrogazione scritta su "Gestione del contrasto all'evasione IMU" presentata dai consiglieri della lista W Castiglione e L'Alternativa.

«Questa Amministrazione – ha affermato il sindaco - ritiene di aver messo in campo tutte le attività necessarie per il recupero all'evasione, e visti i dati presenti nel bilancio, ritiene che non ci siano stati ritardi e responsabilità conseguenti ad un'attività amministrativa caratterizzata da efficienza, trasparenza, legalità, imparzialità e continuità, al fine di garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione e il rispetto dei diritti dei cittadini. Continueremo a lavorare, come fatto sino ad oggi, con senso di responsabilità e rispetto per la cittadinanza. Non sono previste modifiche organizzative, l'Ufficio risulta ben strutturato ed è in grado di utilizzare strumenti tecnologici aggiornati e innovativi che consentono di ottimizzare i processi amministrativi e di rispondere in modo tempestivo e preciso alle esigenze dei cittadini».

Per il controllo del contrasto all'evasione fiscale l'Amministrazione, nel corso degli anni, ha sempre messo in atto accertamenti mirati sulle dichiarazioni fiscali e sulle imposte non versate, verificando la correttezza delle informazioni fornite dai contribuenti attraverso l'utilizzo di banche dati come quelle dell'Agenzia delle Entrate per incrociare informazioni e individuare anomalie che potrebbero indicare casi di evasione; ha utilizzato software avanzati per analizzare i dati fiscali e rilevare eventuali incongruenze nei pagamenti delle imposte; ha promosso campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sull'importanza del pagamento delle imposte locali e sulle sanzioni previste in caso di evasione, anche inviando avvisi ai contribuenti inadempienti ricordando loro gli obblighi fiscali.

Il contrasto all'evasione fiscale da parte degli enti locali è un aspetto cruciale per garantire l'efficienza e la sostenibilità del sistema finanziario del comune. Dall'analisi dei bilanci dell'Ente è possibile rilevare l’attività di verifica e contrasto all'evasione svolta nel tempo, in adeguamento all'evoluzione che la normativa finanziaria ha avuto, assicurando sempre ai cittadini trasparenza del lavoro svolto. Proprio alla luce della nuova normativa, dall'anno d'imposta 2011 al 2024, l'Ufficio Tributi ha emesso quasi 16mila atti in seguito ad attività accertativa ICI-IMU per un totale di oltre 16 milioni di euro recuperati.

La finalità dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta è quella di migliorare la capacità di riscossione dell'Ente, aumentare il gettito complessivo e ridurre il peso tributario individuale. La programmazione dell'attività di contrasto all'evasione fiscale si limita a verificare fino al quinto anno precedente oggetto di prescrizione, per cui nell'anno 2025 è in corso il controllo dell'anno 2020. Gli strumenti utilizzati negli anni sono stati potenziati, anche grazie alla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi con il CAD, che hanno consentito all’Ente di interagire con altre amministrazioni e migliorare il rapporto con il cittadino. Non di minore rilevanza è l'attività di riscossione coattiva degli atti che non risultano ancora pagati. Tale attività ha consentito negli ultimi 3 anni il recupero crediti inesigibili per circa 900mila euro.