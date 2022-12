MyParking: ecco i servizi della piattaforma per trovare parcheggio sul web

Trovare un parcheggio può rivelarsi una vera e propria sfida in alcune circostanze, con il rischio di perdere molto tempo a cercare il luogo ideale per la sosta, stazionare il veicolo in un posto non funzionale o pagare una tariffa più cara del dovuto. Tuttavia, grazie al web è possibile trovare parcheggio online in modo semplice, conveniente e veloce, utilizzando servizi specializzati come MyParking.



Si tratta di una piattaforma che permette di prenotare online i migliori posteggi in città, oppure nei pressi di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie in tutta Italia e anche in Spagna. In più, con MyParking.it è possibile confrontare gratuitamente le tariffe delle strutture di proprio interesse, per scegliere l’opzione più indicata per le proprie esigenze e usufruire di prezzi low cost.

Come prenotare online il parcheggio su MyParking.it

Quando bisogna trovare un parcheggio per il proprio veicolo è necessario considerare diversi aspetti. Innanzitutto, è fondamentale valutarne la posizione, così da scegliere una soluzione posta in una zona facilmente raggiungibile e in un punto strategico in base alla destinazione in cui arrivare.

Allo stesso tempo, è importante analizzare il rapporto qualità-prezzo del parcheggio, cercando di risparmiare senza rinunciare a una sosta sicura e a servizi utili all’interno della struttura. Per esempio, lasciando l’auto in un parcheggio più lontano dall’aeroporto è possibile pagare meno, ma è indispensabile la presenza del servizio navetta, mentre per chi guida un’auto elettrica è preferibile scegliere un parcheggio dotato di colonnine di ricarica.

Con MyParking è possibile cercare il parcheggio online in modo semplice e veloce, basta inserire la destinazione, l’orario e la data di ingresso e uscita e specificare il tipo di mezzo da posteggiare.

Dopodiché, è possibile visualizzare i migliori parcheggi disponibili, con informazioni complete e dettagliate per ogni soluzione che comprendono i servizi offerti dalla struttura, le tariffe applicate, la localizzazione esatta nella mappa digitale e le recensioni degli utenti.

Infine, non resta che individuare il parcheggio migliore, scegliere se pagare all’arrivo oppure online per una maggiore comodità e risparmio, con la possibilità di scegliere di corrispondere l’importo tramite carte Visa, MasterCard, American Express, bonifico MyBank, PayPal o Satispay. La piattaforma consente di prenotare il parcheggio più conveniente e comodo in oltre 30 città, 40 aerostazioni e 30 porti e stazioni ferroviarie in tutto il territorio nazionale.





MyParking: tutti i servizi dell’area riservata per gli utenti registrati

Prenotare il parcheggio online è un servizio comodo e pratico, per gestire la prenotazione senza stress direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC.

Con MyParking è possibile usufruire di un’area riservata moderna e funzionale, con una dashboard intuitiva e facile da usare per gestire tutte le prenotazioni online dei parcheggi attraverso un unico portale.

Dopo la registrazione gratuita è possibile beneficiare di tanti servizi utili, dalla lista completa delle prenotazioni effettuate allo storico dei parcheggi acquistati nel corso del tempo, per avere tutte le informazioni sempre a disposizione.

Nell’area riservata di MyParking.it è possibile anche registrare le carte di pagamento in modo sicuro, per evitare di inserire ogni volta le informazioni di pagamento, inoltre si possono gestire le prenotazioni per effettuare eventuali modifiche in maniera rapida e semplice.

Si possono anche salvare i parcheggi di proprio interesse nella lista dei preferiti, oppure le ricerche effettuate in precedenza per risparmiare tempo.

Inoltre, con il programma MyParking Club è possibile ottenere di sconti, offerte e promozioni dedicate, accumulando punti che possono essere convertiti in voucher e codici sconto per risparmiare sulle prenotazioni dei parcheggi.

Gli utenti registrati a MyParking possono beneficiare anche di convenzioni specifiche, con offerte esclusive su tanti servizi correlati come i traghetti, le assicurazioni e la ricarica dei veicoli elettrici.