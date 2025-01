Musica: “La guerra è finita”, l’ultimo album del mancianese Ivan Francesco Ballerini

Manciano: Ivan Francesco Ballerini è un cantautore italiano nato a Manciano. Il prossimo 14 marzo uscirà il suo nuovo disco che porta il titolo “la guerra è finita”.

“Sino a qualche anno fa non avrei mai immaginato di scrivere canzoni. – commenta Ballerini - Ho trascorso più di metà della mia vita ad interpretare canzoni di altri autori, canzoni bellissime, ma non mie. Poi nel 2019 è scattata una scintilla, una molla, che mi ha spinto a mettermi alla prova. Ed è così che è nato Cavallo Pazzo, mio primo lavoro discografico, uscito nell’agosto del 2019. Da allora non mi sono più fermato. Ho lavorato incessantemente, scrivendo così, in soli cinque anni, quattro album”.

“Le canzoni che compongono questo mio ultimo lavoro che porta il titolo di “La guerra è finita” sono legate strettamente l’una all’altra da una richiesta ed un messaggio di pace e di amore. Tengo a precisare che sono tutti brani scritti prima dei conflitti che stanno attualmente sconvolgendo il mondo. Sono brani intrisi di poesia, perché è mia opinione che soltanto volando con la fantasia e la poesia si possono sconfiggere i mali del mondo, sfuggendo le leggi dell’economia che ci stanno rendendo schiavi, aridi e sterili. Nel brano “il mondo aspetta te” che chiude questo disco lancio un messaggio di speranza alle generazioni future ponendo nelle loro mani le sorti del futuro del mondo”, conclude Ivan Ballerini.

Ballerini Ivan Francesco (Manciano, 15 gennaio 1967) è un cantautore e musicista italiano. Nato nell’entroterra maremmano, sin da piccolo ha mostrato uno spiccato interesse per la musica, la letteratura e il canto. Suo padre, Romano Ballerini, è un noto pittore, conosciuto grazie alla mostra di pittura di Manciano divenuta, col passare degli anni, un punto di riferimento per moltissimi pittori provenienti da tutto il mondo. A casa di Ballerini sono stati ospiti pittori davvero illustri: Annigoni, Barbisan, Guttuso, solo per citarne alcuni. Sua madre è stata una insegnante, ed è a lei che, sul finire delle scuole elementari, Ivan chiese di acquistare un pianoforte per poter così iniziare a studiare musica. Ma lo strumento di cui si appassionerà ben presto sarà la chitarra, la chitarra acustica.

Nel 1990 Ivan inizia ad esibirsi in numerose serate live, chitarra e voce in molte località italiane… è così che si è fatto le ossa. Nel 2019, stanco di suonare cover, seppur bellissime, Ballerini si cimenta con la scrittura del suo primo disco, Cavallo Pazzo, un concept - album, interamente dedicato agli Indiani d’America.

Il disco, realizzato negli studi di registrazione Brahms di Cavriglia, a quattro mani col chitarrista e arrangiatore Alberto Checcacci, non passa inosservato ed approda al premio Tenco come opera prima. Nello stesso tempo Ballerini partecipa ad un concorso di poesie della casa editrice Aletti – Mogol, inviando alcuni suoi brani, tra cui “preghiera Navajo”, una vera e propria preghiera laica, in cui l’autore immagina un punto di contatto tra i nativi americani e l’uomo bianco, usurpatore di terre e di libertà.

Tra migliaia di poesie provenienti da tutti Italia il brano viene selezionato ed inserito in una prestigiosa antologia della casa editrice Aletti – Mogol. Ballerini riceve per questo brano – poesia un prestigioso Diploma di Merito. Durante l’uscita e la promozione di Cavallo Pazzo, senza risparmiarsi, si dedica alla realizzazione ed alla stesura del suo secondo disco “Ancora Libero”, uscito a marzo 2021. Si tratta di un album completamente diverso dal disco d’esordio, dove l’autore tratta argomenti di attualità. Il disco costituito da 12 brani inediti affronta i problemi del nostro tempo: solitudine, amore, nuove tecnologie e tanto altro ancora. Il primo video che ha lanciato questo nuovo album porta il titolo di “per me sempre sarai”, brano scritto prendendo spunto da una poesia di suo padre, dedicata alla nascita della bellissima nipote Guendalina.

La canzone “per me sempre sarai” vanta due musicisti eccezionali: Alberto Checcacci alla chitarra acustica, Alessandro Golini al violino. Di questo toccante brano, ad ottobre 2020, è stato realizzato, con la regia del fotografo e regista Nedo Baglioni, un bellissimo video.

Ad ottobre del 2022, per la casa discografica Milanese Long Digital Playing, Ballerini esce col suo terzo album dal titolo “Racconti di mare – la via delle spezie”, un album molto impegnativo che narra di un viaggio, non si sa se fisico o spirituale, ma un viaggio che ogni uomo, giunto ad un dato punto della sua vita sente il bisogno di compiere. Nel disco si possono trovare personaggi e accadimenti storici, misti a trame dove solo la fantasia dell’autore ha voce in capitolo. La direzione artistica è stata curata ancora una volta da Alberto Checcacci. Ad affiancarlo in questo nuovo ed ambizioso progetto vi sono musicisti davvero eccezionali: Alessandro Golini (violino), Alessandro Melani e Luca Trolli (batteria), Giancarlo Capo (chitarra, basso, arrangiamenti, cori), Stefano Indino (fisarmonica), Silvio Trotta (chitarra acustica, chitarra battente, mandolino) Marco Lazzeri (tastiere e pianoforte) Lisa Buralli (voce solista e cori). I video e le foto sono stati ancora una volta affidati a Nedo Baglioni, Paolo Tocco e sua figlia Eleonora Ballerini.

Ad ottobre di quest’anno Ballerini uscirà col suo quarto progetto discografico, dal titolo “la guerra è finita”. Si tratta di un lavoro composto da dieci nuovi brani inediti. Si tratta di 10 canzoni, 10 poesie collegate l’un l’altra da una richiesta impellente ed esplicita di pace e di amore. L’album si chiude col brano: “il mondo aspetta te”, brano pieno di amore e soprattutto di speranza, speranza per lo più rivolta ai giovani, che hanno la possibilità di cambiare le cose.

Nel 2022 e 2023 Ballerini ha partecipato al contest del Tour Music Fest con due brani estratti da Racconti di Mare: “riflessa nello specchio” (2022) e “volare libero” (2023) arrivando in entrambe le occasioni alle finali nazionali che si sono disputate nella Repubblica di San Marino.