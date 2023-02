Cultura & spettacolo Musica house per il venerdì della Sala Eden 9 febbraio 2023

Grosseto: Sarà una serata dedicata alla musica house anni Ottanta e Novanta quella di domani, venerdì 10 febbraio, alla Sala Eden di Grosseto. In console, nello storico locale al bastione Garibaldi sulle Mura Medicee, Annina Dj che, dalle 22, proporrà una selezione musicale per vivere il sound di quegli anni. L’ingresso è libero e la serata potrà essere aperta con un aperitivo o una cena realizzati dal settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce il locale. Per l’occasione sarà proposto un menu ispirato allo street food gourmet a base di prodotti che privilegiano la filiera corta. Si potrà spaziare dal panino con trippa e fonduta di pecorino, al cheese bacon burger con guancia croccante, dal pulled pork cotto a bassa temperatura alla pizza fritta e non mancheranno proposte vegetariane. La Sala Eden è aperta dalle 18. Per info e prenotazioni: 327 394 524 Seguici





