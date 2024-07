“Musica da Camera in Fortezza”, due serate all’insegna della musica classica

Montalcino: Nelle serate del 30 e 31 luglio i giardini della fortezza di Montalcino saranno animati da tre concerti con protagonisti i giovani musicisti del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena. L’iniziativa nasce da un’idea di Lorenzo Nocci e vuole unire varie realtà territoriali in una collaborazione tra il Comune di Montalcino, il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e la Filarmonica “Giacomo Puccini” di Montalcino. Questo progetto vuole confermare la grande qualità artistica e professionale dell’Istituto Franci, capace di esprimere sul versante della formazione dei giovani musicisti.



Il primo dei tre concerti si svolgerà il 30 luglio alle ore 21:00 con il quartetto in Mi bemolle maggiore op. 47 di Schumann eseguito da Alberto Catto (violino), Margherita Di Giovanni (viola), Virginia Haeusl (violoncello), Mattia Amato (pianoforte); e il Quintetto per pianoforte n. 2 in La maggiore, op. 81 di Dvoràk eseguito da Emanuele De Luca e Ginevra Gambacciani (violini), Elena Caroni (viola), Virginia Haeusl (violoncello) e Benedetta Geppina Simeone (pianoforte).

Il secondo concerto avrà luogo il 31 luglio alle ore 18:00 e vedrà protagonisti il Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore op. 16 di Beethoven eseguito da Matteo Manfrin (oboe), Matteo Fabbrini (clarinetto), Lorenzo Vagnetti (fagotto), Pablo Cleri (corno), Giorgio Barni (pianoforte); e il Quintetto in La maggiore per clarinetto, K. 581 “Stadler” di Mozart eseguito da Matteo Fabbrini (clarinetto), Alberto Catto e Ludovica Pierini (violini), Elena Caroni (viola) e Leonardo Voltan (violoncello). L’ultima sera, sempre il 31 luglio, alle ore 21:00, si concluderà con un concerto dedicato al duo viola-pianoforte con la Sonata per viola e pianoforte in Fa minore op. 120 n.1 di Brahms, la Sonata per viola e pianoforte op. 11 n. 4 di Hindemith e Le Grand Tango di Astor Piazzolla eseguiti dai maestri Margherita Di Giovanni alla viola e Matteo Fossi al pianoforte. Nell’intermezzo tra i due concerti del 31 luglio sarà offerto un aperitivo dall’Enoteca La Fortezza di Montalcino.