Dalla regione Musei e sistemi museali, in arrivo 2 milioni: le risorse per Grosseto 7 luglio 2024

7 luglio 2024 161

161 Stampa

Redazione

Firenze: Con risorse per quasi due milioni di euro la Regione Toscana ha scelto di sostenere anche per il 2024 musei ed ecomusei di rilevanza regionale e sistemi museali. Le risorse sono state assegnate tramite due diversi bandi. A 109 enti tra musei ed ecomusei andranno 1,2 milioni, mentre a 26 sistemi museali territoriali e tematici, andranno 500.000 euro. Ulteriori 250 mila euro sono stati inoltre liquidati ai sistemi museali a conclusione delle attività del bando precedente, relativo al 2023 ma con scadenza delle attività a marzo 2024. “Grazie al sostegno della Regione – ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani - i 109 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di ‘ente di rilevanza regionale’ potranno svolgere più serenamente le proprie attività ordinarie e sviluppare ulteriormente l’offerta culturale. Invece nei sistemi museali il contributo ha finalità più specifiche e serve per realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori e l’infrastrutturazione tecnologica”. Questi i 26 sistemi museali, tematici o territoriali, che sono stati finanziati: Musei Toscani per l'Alzheimer, contributo di 34.523 euro; Case della Memoria in Toscana – I Grandi personaggi, contributo di 31.064 euro; Fondazione Musei Senesi, contributo di 33.693; Sistema museale della Provincia di Lucca- Fondazione Paolo Cresci, contributo di 30.926; Musei e parchi partecipativi della Toscana- Fondazione Aglaia, contributo di 32.724; Terre dei Malaspina e delle Statue stele, contributo di 29.266; Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT) - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, contributo di 26.361; Sistema museale Montagna pistoiese -SIMOP, contributo di 25.531 Sistema Ecomusei Toscana – SET, contributo di 27.329; Museo e Istituto fiorentino di Preistoria - Welcome Firenze, contributo di 30.234; Rete Musei di Prato-Fondazione Parsec, contributo di 28.436; 12 Musei Ecomusei Casentino- Fondazione Lombard, contributo di 22.764, Rete Toscana dei Musei scientifici - Università degli Studi di Firenze, contributo di 27.191; Musei di Maremma, contributo di 32.309; MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa, contributo di 31.064; Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, contributo di 28.021; Sistema Museale Pistoiese- SIMUP, contributo di 31.064; Pisa Percorsi Museali - PPM , contributo di 24.424; SMART - Sistema museale dell’arcipelago toscano, contributo di 30.511,55; Rete museale Valdera, contributo di 27.329; Sistema Museale del Valdarno di Sotto, contributo di 28.851 Sistema Museale integrato Mugello-Montagna fiorentina - SMI, contributo di 29.404; rete Musei di tutti - Comune di Fiesole, contributo di 29.266; Sistema Museale del Valdarno , contributo di 27.883; Pratomusei, contributo di 26.084; Storia e Memoria del ‘900 - Istituzione Parco Nazionale della Pace Sant’Anna di Stazzema, contributo di 23.732. Tra i 109 musei di rilevanza regionale che hanno ricevuto il sostegno regionale, 10 sono della provincia di Grosseto: Museo archeologico e d'arte della maremma a Grosseto, contributo di 12.990; Museo civico Archeologico Isidoro Falchi a Castiglion della Pescaia, contributo di 12.464; Polo Clarisse Arte - Fondazione Grosseto Cultura a Grosseto, contributo di 12.421; Museo di Palazzo Orsini - Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello a Pitigliano, contributo di 10.649; Museo MAGMA a Follonica, contributo di 10.511; Museo di Storia naturale della Maremma a Grosseto , contributo di 10.349; Complesso monumentale S. Pietro all'orto a Massa Marittima, contributo di 9.929; Museo Archeologico a Massa Marittima, contributo di 9.529; Museo Polo Culturale Pietro Aldi a Saturnia, contributo di 9.394; MuBia Geomuseo Biancane a Marittimo Monterotondo, contributo di 8.866. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Musei e sistemi museali, in arrivo 2 milioni: le risorse per Grosseto Musei e sistemi museali, in arrivo 2 milioni: le risorse per Grosseto 2024-07-07T18:00:00+02:00 718 it Musei e sistemi museali, in arrivo 2 milioni: le risorse per Grosseto PT4M /media/images/massa-marittima-museo-san-pietro-con-maesta-lorenzetti.jpg /media/images/thumbs/x600-massa-marittima-museo-san-pietro-con-maesta-lorenzetti.jpg Maremma News Firenze, Sun, 07 Jul 2024 18:00:00 GMT