Sport Motori: sale l'attesa per il 49° Trofeo Maremma - 10° Rally Storico 27 marzo 2025

27 marzo 2025

Gianni Mancini

Venerdì 28 marzo chiudono le iscrizioni. Follonica: Il Trofeo Maremma scalda i motori e conferma il ritorno al passato. Sarà questo il motivo conduttore della 49° edizione del rally, il fiore all'occhiello della disciplina che andrà in scena il prossimo weekend e sarà il secondo atto del Trofeo Rally, CRZ Già sale l'attesa per una gara densa di novità con la conferma del ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali, quali il rally storico ed il primo Trofeo Maremma auto classiche, con vetture che hanno fatto la storia del rallysmo mondiale. C'è da dire che il calore e la voglia di lavorare e bene non è mancata agli organizzatori, sotto la guida di patron Paolo Santini, nocchiero da sempre del rally tirrenico, ma aggiungiamo noi con il pensiero rivolto al 2026 quando il “Maremma” festeggerà le nozze d'oro. «Siamo riusciti - ha precisato Santini - a mettere in piedi una edizione particolarmente importante ricca di grandi novità per la felicità di tutti. Abbiamo lavorato sperando che l'edizione numero 49 ripeta il successo di tutte le altre perché Follonica merita questo e altro». Sono 8 le prove speciali, dove spicca il ritorno dopo otto anni la prova speciale di Tirli, prova che sarà ripetuta due volte nel corso della prima tappa. Ci sarà anche la storica di “Gavorrano” che sara ripetuta tre volte e così dicasi per la speciale di Tatti. Non ci saranno Capanne e l'altra storica di “Marsiliana”. Non ci sarà la prova spettacolo del Palagolfo. Un ringraziamento da parte degli organizzatori ai sindaci di Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino, per la collaborazione e per i disagi che, indubbiamente, riguardano la popolazione viste le strade che saranno naturalmente aperte a singhiozzo. Un ringraziamento infine agli sponsor, in primis Eni Syndial, servizi ambientali, main sponsor da un decennio della kermesse automobilistica. Domani venerdì 28 marzo alla mezzanotte si chiudono le iscrizioni. (foto Marco Ferretti) Seguici



