Motori, nuovo tracciato per il Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia

Piombino: Si lavora a ritmo intenso alla scuderia Maremma Corse 2.0, per l'organizzazione del 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia - 7° Memorial Leonardo Tucci, iscritto a nuova data (23 e 24 novembre), dopo il rinvio dalla data di origine a causa del maltempo, le iscrizioni sono aperte fino al giorno 13 novembre alle ore 23,59. I concorrenti iscritti alla gara prevista alla data originaria dovranno procedere ad una nuova iscrizione.

Format confermato, due giorni di gara ma viene modificato il percosro, in quanto la prova speciale di Campiglia è ancora impraticabile a causa dei danni provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente l'area della Valdicornia.

Non andrà in scena la prova di Campiglia, pertanto il totale delle prova è di sei con lo svolgimento a sabato 23 novembre lo svolgimento della super prova spettacolo nella zona del porto di Piombino.

Domenica 24 novembre è confermata la prova speciale di Sassetta, che verrà effettuata tre volte, vera icona del rallismo nazionale e Monteverdi che verrà effettuata per due volte.

L'organizzazione segnale ai concorrenti che si erano iscritti alla garaprevista il 27 ottobre che dovranno procedere ad una nuova iscrizione, ovviamente senza versare alcuna tassa, mentre coloro che si vedono costretti, dal cambio della data, a non poter prendere parte alla nuova gara, dovranno comunicarlo via e-mail all'organizzazione, la quale provvederà al rimborso della tassa versata.

Sarà mantenuta , in deroga federale, la validità per il Trofeo Rally zona 3 per le auto storiche.

Nuovo programma redatto dalla Maremma Corse 2.0:

CHIUSURA ISCRIZIONI: 13 novembre 2024

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

CONSEGNA ROAD BOOK E BRIEFING (obbligatorio e in presenza). Ore 8:30-10:00: Piombino-Nuovo Bar Falcone - Lungomare Marconi, 306

RICOGNIZIONI PERCORSO. PS 2-3: ore 9:30– 19:00 Super prova Speciale “Città di Piombino”: ore 21:30-22:30

SABATO 23 NOVEMBRE

VERIFICHE SPORTIVE. Partecipanti allo Shakedown: ore 8:00-11:00; tutti gli altri: ore 11:00-12,30

VERIFICHE TECNICHE c/o Parco Assistenza – Marina di Salivoli. Partecipanti allo Shakedown: 8:30-11:30; tutti gli altri: ore 11:30-13:00

SHAKEDOWN Ore 11:30-15:30

PARTENZA: Piombino, dal Parco Assistenza, alle ore 18:31

PRESENTAZIONE EQUIPAGGI: Piombino, Corso Italia, dalle ore 19:00 circa (dopo la Super Prova Speciale n. 1)

DOMENICA 24 NOVEMBRE

ARRIVO E PREMIAZIONE: Piombino, Corso Italia ore 16:50

(foto Amicorally)