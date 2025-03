Motori: Follonica abbraccia il 49° Trofeo Maremma, 10° Rally storico

Grazie agli organizzatori e ai comuni che hanno collaborato concedendo il rispettivo patrocinio: Follonica, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano e Massa Marittima. ((foto Marco Ferretti)

Follonica: La città del golfo abbraccia il 49° Rally Trofeo Maremma. Per il terzo anno consecutivo, la manifestazione motoristica prenderà il via dal centro della ridente cittadina tirrenica (Piazza Guerrazzi) e lì si concluderà, dopo aver percorso 8 prove speciali nella giornata di domenica 6 aprile 2025. La kermesse motoristica partirà da Piazza Guerrazzi e, dopo aver attraversato il centro cittadino, approderà in via Amorotti, sede che ospiterà il riordino notturno.

Questo è il 49° Trofeo Maremma, questo è il gioiello di Paolo Santini, per la felicità di migliaia di appassionati e degli organizzatori, che ringraziano i comuni che hanno collaborato con l'organizzazione – Follonica, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano e Massa Marittima – concedendo il loro patrocinio alla grande corsa.

Il Trofeo Maremma scalda i motori e conferma il ritorno al passato. Sarà questo il motivo conduttore della 49ª edizione del rally maremmano, fiore all'occhiello della disciplina, che andrà in scena il 5 e 6 aprile 2025 come secondo atto della Coppa Rally Toscana CRZ7.

Sale già l'attesa per una gara densa di novità, con la conferma del ritorno al passato sia per il tracciato che per le manifestazioni collaterali, come il 10° Rally Trofeo Maremma Storico, con vetture che hanno fatto la storia del rallismo mondiale.

Il calore e la voglia di lavorare bene non sono mai mancati e, anche quest'anno, la scuderia Maremma Corse 2.0, sotto la guida di patron Paolo Santini – nocchiero da sempre del rallismo tirrenico – ha organizzato un rally spettacolare.

"Siamo riusciti" – ha dichiarato Santini – "a mettere in piedi un'edizione particolarmente importante e ricca di novità, per la felicità di tutti: dagli addetti ai lavori ai tifosi. Abbiamo lavorato tanto, sperando che la 49ª edizione ripeta il successo delle precedenti, perché Follonica merita questo e altro."

Ci sarà il ritorno, dopo 8 anni, della speciale di Tirli, una prova sicuramente gradita da piloti e appassionati, da sempre molto esigenti in questa zona. Confermata la prova speciale di Gavorrano, che partirà da Caldana e verrà effettuata tre volte, così come il ritorno della speciale di Tatti, che sarà ripetuta tre volte.

Non ci sarà la prova spettacolo in notturna del Palagolfo, ma sarà comunque un'edizione di altissimo livello del Trofeo Maremma, che già guarda ai festeggiamenti per il prossimo anno, quando celebrerà le sue nozze d'oro.