Motori, decolla il 1° Follonica Motorshow

Entra nel vivo la nuova kermesse organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0 nel format della formula Challange Sperimentale che andrà in scena al Palagolfo di Follonica nei giorni 24 e 25 febbraio. Aperte le iscrizioni dal 25 gennaio, si concluderanno lunedì 19 febbraio.

Follonica: Tornano a rombare i motori in riva al golfo, con la prima edizione del Follonica Motorshow organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0 in programma nei giorni 24 e 25 febbraio.

Aperte le iscrizioni in data 25 gennaio, proponendo due giornate di agonismo e spettacolarità, elementi che troveranno la loro ideale ambientazione negli spazi del Palagolfo, in via Sanzio.

La manifestazione è aperta alle vetture da rally moderne e storiche, da slalom, formula chellenge, e prototipi. La Maremma Corsa 2.0 si è prefissata l'obiettivo di arricchire il calendario sportivo cittadino con un appuntamento destinato a divenire un “classico” di inizio stagione.

Tre i percorsi, disegnati dall'organizzazione, Follos, Leopolda e Sprint, tratti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di km. 19,800 che godranno dell'accensione dei motori nella giornata di sabato 24 febbraio, con il Warm Up previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,30.

Nove i passaggi totali, tre ripetuti tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto. L'arrivo è previsto alle ore 18,00

Il paddock verrà allestito all'interno dell'area Palagolfo, location dove troverà spazio anche un Rally Village aperto ad una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la “Rally e Solidarietà” proposta che permetterà al pubblico di vivere dall'interno di un'auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, nelle fasi extra gara.

Parte dell'incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni cittadine. Informazioni disponibili all'interno del sito ufficiale della scuderia Maremma Corse 2.0.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 19 febbraio.