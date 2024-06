MotoGP, da quest’anno anche un’azienda grossetana sarà nel circuito

“Barracuda Cafè di Roberto Martellini, sarà presente, con un lounge bar, nei 12 gran premi europei della MotoGP, nell’area “hospitality” di Snipers, per promuovere prodotti del nostro territorio”



Grosseto: “Quando i sogni diventano realtà”. Da quest’anno c’è anche una azienda grossetana nel circuito della MotoGP internazionale. Questa è la Barracuda Cafè del grossetano Roberto Martellini.

Da questa stagione nel circuito della Moto GP, anche la Maremma sarà presente con la promozione dei suoi prodotti grazie alla passione, la voglia e l’intuizione dell’imprenditore Roberto Martellini, titolare del Barracuda Cafè in via Monte Rosa a Grosseto, che, come afferma lo stesso: “I sogni a volte diventano realtà”.





Infatti, Barracuda Cafè è presente con un “bar lounge” all’interno dell’area “hospitality” di Snipers, nel circuito del MotoGP, con la promozione di prodotti del territorio maremmano e in parte anche toscano. Insomma, promuove e fa conoscere le eccellenze del Made in Italy in Europa. “Ho colto al volo – commenta Roberto Martellini – questa opportunità di lavorare assieme a Snipers di Pesaro, un team ben collaudato che da moltissimi anni è presente nel circuito mondiale, e che anche questa stagione si cimenterà nella categoria moto3 del campionato MotoGP con propri piloti”. “Barracuda Cafè lounge – spiega Martellini, - sarà presente in tutte le tappe europee del MotoGP. Siamo partiti lo scorso 22 marzo con il GP del Portogallo che si è tenuto presso l’Autodromo Internacional do Algarve, per poi proseguire dal 26-28aprile nel GP di Spagna nel circuito di Jerez. Poi siamo stati in Francia, a Le Mans dal 10 al 12 maggio per poi ritornare in Spagna, a Barcellona, nel gran premio di Catalunya. Poi la tappa italiana, presso l’autodromo del Mugello dal 31 maggio al 1° giugno”.





“Adesso – prosegue – ci aspettano le altre tappe europee del circuito: in tutto per noi saranno 12, tutte quelle che si svolgeranno in Europa, sulle 23 totali previste. Il prossimo appuntamento sarà ad Assen in Olanda dal 28 al 30 giugno. Poi, a seguire, a luglio in Germania, agosto in Austria, a settembre nuovamente in Italia con il MotoGP di San Marino e infine a novembre in Spagna, nell’ultima tappa del circuito a Valencia. Quindi, un vero tour de force, ma molto entusiasmante”. “Durante lo svolgimento del MotoGP – dice Roberto Martellini – come anticipato, saremo presenti nell’ara hospitality di Snipers con prodotti del nostro territorio. Saremo affiancati dalle seguenti aziende: “Quadalti azienda agricola”; “Montecchi Beverage Grosseto”; “Antichi gusti di Maremma”; “Mr. Beans, un nuovo modo di mangiare legumi”; “Banfi”; “Benini food distribution”; “Pastai in Maremma”.

“E’ un progetto che per noi di Barracuda Cafè inizia quest’anno, ma che vorrei sviluppare anche per il futuro, cercando di coinvolgere anche altre aziende del territorio, così da portare e far conoscere i prodotti della Maremma e della Toscana in Europa e nel Mondo. Un connubio, sport-prodotti del territorio, che secondo me, se sfruttato a dovere, diventa vincente”, conclude Roberto Martellini.









