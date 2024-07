Morte sul lavoro a Massa Marittima: il cordoglio del Consiglio regionale

Il presidente Antonio Mazzeo: “La sicurezza sul lavoro emergenza nazionale. Le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti devono operare tempestivamente per fermare questa tragedia”



Firenze: “Quella avvenuta oggi in un cantiere di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, è l’ennesima e inaccettabile morte sul lavoro. Ai familiari, ai colleghi e agli amici dell’uomo di 54 anni tragicamente deceduto esprimo il mio sentimento di cordoglio e quello di tutta l’Assemblea legislativa toscana”.



Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dopo aver appreso la notizia dell’operaio caduto da un'altezza di circa 10 metri e morto dopo i tentativi inutili di rianimazione.

“Non possiamo accettare, senza reagire con forza e tempestività, il tragico ripetersi delle morti sul lavoro. Per questo servono iniziative stringenti delle istituzioni e di tutti i soggetti che devono operare per la sicurezza nei cantieri. In un Paese civile non è degno morire di lavoro”.