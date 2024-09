Morellino & Ciclismo: un connubio che si conferma vincente

Scansano: Turismo del vino più ciclismo uguale enocicloturismo. Questa la formula magica che il Consorzio del Morellino di Scansano, insieme a partner di eccellenza come BMC Switzerland e InGravel, sta sviluppando ormai da alcuni anni. Un percorso che parte da lontano e che, negli ultimi due anni, ha visto questa partnership consolidarsi e crescere.



Nel 2023 è stata organizzata la prima edizione di InGravel Morellino, un evento ciclistico che porta gli appassionati a scoprire il territorio della storica denominazione toscana, proponendo un’esperienza immersiva tra paesaggi mozzafiato, cucina locale e degustazioni a base di Morellino, espressione unica del Sangiovese affacciato sul meraviglioso mare della Maremma.





Nel 2024 un ulteriore passo avanti: BMC ed InGravel hanno partecipato a Vinitaly all’interno dello stand del Consorzio; questo ha rappresentato un unicum che ha catalizzato attenzione, stupore e curiosità, anche grazie alla presenza di grandi nomi del mondo del ciclismo, che durante i quattro giorni di fiera hanno affollato lo stand.

Morellino ed enocicloturismo è stato poi uno dei temi che sono stati sviluppati durante Rosso Morellino, l’evento annuale che il Consorzio organizza per celebrare la denominazione. La capacità di “contaminare mondi differenti” è una leva strategica vincente, ecco perché BMC Switzerland, InGravel e Consorzio Morellino si sono presentati insieme anche all’Italian Bike Festival, manifestazione di riferimento in Italia per il mondo bici; un’occasione per ribadire questo connubio sempre più forte per presentarsi uniti ad un pubblico di atleti e appassionati di ieri e di oggi.





Il coronamento di quest’anno di collaborazione sarà da oggi al 22 settembre, con la seconda edizione di InGravel Morellino, che quest’anno si preannuncia ancora più esclusiva e partecipata, ormai diventato un evento imperdibile per gli appassionati di gravel e di ciclismo.