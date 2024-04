Mondo softball: vincono le under 18 del Big Mat Bsc Grosseto

Grosseto: È stato un weekend ricco di emozioni per il softball biancorosso. Grande vittoria per le under 18 del Big Mat Bsc Grosseto sul diamante di Capannori. Contro le Nuove Pantere di Lucca le ragazze di Paolo Verrecchia si sono imposte per 13-9, restando in vantaggio per tutto l’arco della gara. “Sono soddisfatto – commenta Paolo Verrecchia – della prestazione corale della squadra. Abbiamo fatto tanto turnover, sfruttando la profondità del roster e le capacità del gruppo. Oltre all’ottima prestazione di Franceschelli, segnalo il felice ritorno di De Gennaro in pedana”.



In Serie B sfiora per ben due volte l’impresa la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze, guidate dalla manager Elga Vannelli, hanno ceduto il passo per 2-1 al tie-break in gara uno e per 5-3 in gara due contro il Chieti. “Nel primo match – dichiara Elga Vannelli – eravamo sull’1-0 per noi fino al settimo inning con due eliminati, mentre nel secondo eravamo avanti per 3-2 fino al sesto tempo. Non siamo riuscite a concretizzare quanto di buono abbiamo fatto, complice anche un pizzico di sfortuna. Ovviamente c’è un po’ di rammarico, ma ciò ci deve spingere ad essere ancor più ciniche e compatte”.

Da segnalare le ottime prestazioni delle lanciatrici Franceschelli e Verrecchia e la performance difensiva delle grossetane.