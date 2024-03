Modifiche servizio TPL per gara Tirreno - Adriatico

Martedì 5 marzo 2024 dalle ore 5:00 alle ore 24:00



Follonica: Autolinee Toscane informa che, martedì 5 marzo 2024, per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, dalle ore 5.00 alle ore 21.00, vi saranno modifiche nel servizio TPL nel bacino della Provincia di Grosseto.

Più nel dettaglio: Follonica GR tutte le corse in transito su Via Cassarello e via Romagna con da/per Puntone, giunte a Rondò Cassarello procedono per viale Europa e viceversa. Inoltre, tutte le corse da/per Casone dalle ore 14.30 alle ore 17.30 procedono per via della Pace, viale Europa e viceversa.

LINEE EXTRAURBANE

LINEA 37F Massa-Follonica: sono soppresse le corse dalle 14,00 alle 15,30.

LINEA 37F Follonica-Massa: sono soppresse le corse dalle 13,30 alle 17,30.

LINEA 31F Gavorrano-Follonica e viceversa – 33F Ribolla-Follonica – 51F Siena-Follonica e viceversa: le corse limitano a Rondò Cassarello e partono da Colonia Marina, previa riapertura strade.

LINEA 44R Follonica-Ribolla-Tatti: la corsa delle ore 16,40 parte da Follonica Amendola e raggiunge Casone via bivio Bicocchi-ex Aurelia-Casone

LINEA 49D Piombino-Follonica-Grosseto: la corsa delle ore 14,20 giunta a svincolo Follonica Nord procede per Aurelia 4 corsie- svincolo Scarlino-Scarlino Scalo via Lelli dove effettua coincidenze e prosegue per SP. Scarlino-SP. Puntone– Puntone poi normale itinerario.

LINEA 49M Piombino-Follonica-Massa M.ma: la corsa delle 14,59 parte da Scarlino Scalo via Lelli e procede per SP Vado all’Arancio poi normale itinerario. La corsa delle ore 15.50 raggiunge Follonica via Bv. Bicocchi-Via Amendola. Corsa delle ore 16.35 effettua la partenza da Follonica Amendola

LINEA 29F Follonica-P. Ala: viene soppressa la corsa delle ore 16,30.

LINEA 30F Follonica-Scarlino e viceversa: sono soppresse le corse delle ore 13.40 - 14,10 - 14,36 - 15,10, la corsa delle 14,05 attende coincidenza

da Piombino a Scarlino Scalo via Lelli e all’apertura strade procede per ex Aurelia Bv. Bicocchi-Follonica Amendola dove limita la corsa. La corsa delle 16.55 raggiunge Follonica Amendola da Bv.Casone, ex Aurelia, Bv.Bicocchi.

LINEA O12: soppressa la corsa delle ore 14.40

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito: www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.