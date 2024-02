Mobilità e infrastrutture, il 21 febbraio evento a Grosseto sul Priim

Grosseto: Il futuro della mobilità e delle infrastrutture della Toscana è disegnato all’interno del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità 2023 (Priim). Delle numerose opere che ricadono sul territorio grossetano, si parlerà nel corso di un evento in programma il 21 febbraio, dalle ore 10, nel palazzo della provincia di Grosseto (piazza Dante Alighieri, 35 - Sala Pegaso-)



L’appuntamento, organizzato dalla Regione Toscana insieme alla provincia di Grosseto, dal titolo “Monitoraggio PRIIM 2023 - Il futuro in azione: mobilità e infrastrutture nel Grossetano” sarà l’occasione per un confronto diretto con le istituzioni, le imprese e gli stakeholder sui progetti realizzati e tutti quelli previsti in tema di infrastrutture e mobilità. Si parlerà anche della SR74 Maremmana, del percorso di regionalizzazione della SP64 ‘del Cipressino’, della Ciclovia Tirrenica.