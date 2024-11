Mobilità, alimentazione, riciclo e risparmio alla base dei progetti migliori imprese grossetane

Doppia premiazione, tutta dedicata alle giovani aziende e alla capacità creativa, nella sede di Banca Tema: Cna Grosseto ha decretato i vincitori della finale territoriale del premio “Cambiamenti” e del concorso “IdeArti”

Grosseto: Idee di impresa e “giovani” imprese sono state protagoniste dell’evento organizzato venerdì 8 novembre da Cna Grosseto, insieme al comitato Giovani imprenditori, nella sede di Banca Tema di Corso Carducci a Grosseto. Nove le imprese in lizza per la finale territoriale del premio nazionale “Cambiamenti” dedicato al pensiero innovativo delle imprese italiane, e sei i progetti di impresa, ideati da giovani tra i 16 e i 20 anni, che hanno partecipato al concorso “IdeArti” concepito e promosso da Cna Grosseto nell’ambito del progetto “Artigiani del futuro”.





“Un’occasione di conoscenza e confronto importante – commenta Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – che, oltre a mettere in mostra le aziende innovative presenti sul territorio, può essere stata da stimolo anche per i giovani aspiranti imprenditori dimostrando che, con una buona idea, i giusti strumenti e una struttura a supporto come Cna, che può indirizzare e sostenere con i suoi servizi, fare impresa è possibile e può essere anche molto appagante”.

Ad aggiudicarsi i primi tre premi stanziati da Cna Grosseto per i finalisti del premio “Cambiamenti” – che consistono in 500 euro, 300 euro e 200 euro rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato da spendere in beni e servizi dagli associati – sono state le imprese Mlk innovazione srl, specializzata nella realizzazione di telai in legno per la mobilità e per la logistica, Hasamia srl, agenzia immobiliare ad alta componente tecnologica, e Le micro atelyer, spazio specializzato nell’affiancare i clienti verso scelte di alimentazione più consapevoli. “Faccio i miei complimenti alle imprese finaliste e un in bocca al lupo alle prime due, che parteciperanno alla finale regionale di ‘Cambiamenti’”, dice il presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto Michele Agostini. “Abbiamo conosciuto tante realtà interessanti, a dimostrazione che il nostro territorio è ricco di creatività e di ‘energia’ imprenditoriale. Ringrazio anche il presidente della Provincia Francesco Limatola, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il direttore di Banca Tema Fabio Becherini, per aver partecipato a questo evento”.

Un premio in denaro, dal valore complessivo di 1500 euro, è quello ricevuto anche dalle tre migliori idee di impresa scelte tra i progetti in gara per “IdeArti”. Un concorso che nasce nell’ambito del progetto “Artigiani del futuro”, pensato per rafforzare il legame tra giovani e mondo imprenditoriale e che ha visto gli studenti del Polo Aldi, del Polo Bianciardi e del Polo Manetti Porciatti di Grosseto e dell’Ipsia di Arcidosso lavorare con esperti individuati da Cna per realizzare, attraverso un piano concreto di azioni, una loro idea di impresa. Tra le nove proposte presentate dagli studenti, sono stati scelti i progetti “SaveUp” e “Long range mental wellness” della classe V E, indirizzo scientifico ordinario del Polo Aldi, e “Golden Fox” della classe V A indirizzo architettura del Polo Bianciardi. I tre gruppi di studenti riceveranno 500 euro da poter spendere in corsi di formazione, visite didattiche o iniziative concertate con i loro istituti.

Scheda – Le imprese finaliste territoriali del Premio Cambiamenti

Mlk Innovazione srl - Michele Cammisa

Una start-up, titolare di un brevetto per un particolare sistema di costruzione e laminazione del legno per la realizzazione, mediante sistemi digitali Cad/Cam e macchine Cnc, di telaistica per la mobilità sostenibile. L’obiettivo di Mlk Innovazione è quello di realizzare telai per il settore del ciclismo e, più in generale, per mezzi come cicli e quadricicli leggeri, dedicati alla logistica dell’ultimo miglio. Le invenzioni brevettate, inserite in una metodologia produttiva innovativa, hanno consentito di progettare delle architetture telaistiche in legno nuove, permettendo di usare questo materiale in contesti prima poco ipotizzabili.

Hasamia srl – Cassiano Sabatini

Agenzia immobiliare ibrida a forte componente tecnologica in grado di offrire ai propri clienti servizi di intermediazione veloci, trasparenti ed economici, tramite una piattaforma specifica. Hasamia è, inoltre, in grado di rilasciare servizi tradizionali con focus su immobili premium e di lusso e sta lavorando per poter erogare i servizi anche alle agenzie immobiliari, per facilitarne la digitalizzazione.

Le micro atelyer di Alessandra Corsetti

Uno spazio poliedrico dove ogni progetto ha come obiettivo di affiancare i clienti verso una alimentazione più consapevole. Le micro atelyer è il locale del “non è”: si vende pane, ma non è un panificio, vi si può mangiare, ma non è un bar o un ristorante, si può partecipare a laboratori, ma non è una scuola. Un luogo fuori dal comune, dove trovano spazio molti progetti.

Hanno partecipato alla selezione territoriale, oltre alle tre aziende premiate, anche Grex srl, Il Mondo di Giusy di Giusy La Cognata, Perle colorate, Tatastore di Gennaro Cristina, Value Uplift Consulting di Anthony Colannino e WAV-e.

Scheda – Le idee di impresa presentate per il concorso “IdeArti”

SaveUp – Polo Aldi, progetto di Yugesh Sharma, Christian Galatolo, Andrea Mauro Barricelli, Andrea Sormanni, Alessandro Boncompagni, Filippo Diani, Edoardo Pieraccini, Davide Cavallaro, Francesco Poggiali, Tommaso Rui

Un’app che insegna le nozioni base di finanza e consente agli utenti di gestire il loro denaro con semplicità e fiducia.

Long range mentale wellness – Polo Aldi, progetto di Valentino Vitale, Francesco Manaschi, Alessandro Calchetti, Alessandro Palmieri, Irene Betti, Matteo Vasellini, Antonio Ceccarelli

È un pacchetto di contenuti multimediali, pensati per essere diffusi sui social, e dedicati al tema della salute mentale: l’obiettivo è informare i giovani su queste tematiche e rendere la psicologia e psicoterapia più accessibile tra i giovani.

Golden Fox – Polo Bianciardi, progetto di Tommaso Fortini Elisa Moscatelli

Un progetto per realizzare borse eleganti e pratiche, con materiali riciclati. L’intento è creare una comunità consapevole, che vuole preservare l'ambiente.

Hanno partecipato a questa prima edizione del concorso “IdeArti”, oltre alle tre idee di impresa selezionate, anche il progetto “Nuova energia dalla filiera vitivinicola – Il sarmento di vite, da rifiuto a risorsa”, dell’Ipsia di Arcidosso, e il progetto “Safenest” del Polo Aldi, finalizzato a proteggere le donne all’interno delle città.