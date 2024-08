Attualità Mister Italia 2024: oggi la finalissima, grande attesa per il grossetano Jacopo Sabinos 30 agosto 2024

Grosseto: E’ in programma questa sera, venerdì 30 agosto alle ore 21.30 in piazza Salotto a Pescara, la finalissima del concorso nazionale di Mister Italia 2024.

Tra i 40 pretendenti allo scettro detenuto dal milanese Pierluigi Mastropasqua (vincitore nel 2023) c’è anche il grossetano Jacopo Sabinos, 28 anni, in finale di diritto dopo aver conquistato la competizione “Mister Italia On the Web”. Sabinos, di professione food and beverage manager con la passione per la musica, la palestra, il cinema e la moda, si definisce un ragazzo molto espansivo, solare e dinamico. La finalissima sarà condotta da Beppe Convertini e potrà contare su una giuria tecnica composta da esperti del settore bellezza e moda e presieduta dall’attrice e showgirl Stefania Orlando. Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Per seguire l’avventura di Jacopo alla finalissima basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) della manifestazione: @concorsomisteritalia. Seguici



