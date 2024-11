Misericordia., Giani e Bezzini a Grosseto: "Festeggiamo un'eccellenza"

Grosseto: Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, hanno partecipato oggi all'ospedale di Grosseto ai festeggiamenti in occasione del sessantesimo anniversario della posa della sua prima pietra.

“E’ per me un piacere ed un onore rappresentare la Toscana – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – in questa due giorni di celebrazioni e festeggiamenti per i 60 anni del presidio ospedaliero di Grosseto. In questo arco di tempo questa struttura è cresciuta, così come tutta la sanità toscana, fino a raggiungere punte di vera eccellenza, come nel caso della chirurgia robotica, campo nel quale Grosseto rappresenta un riferimento a livello italiano. Ma l’ospedale Misericordia, con l’insieme di strutture collegate, rappresenta anche un sicuro punto di riferimento per tutta la Maremma e per la Toscana meridionale”.

E l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, gli ha fatto eco con queste parole: “E’ giusto celebrare questi primi sessanta anni di una storia di grande significato e di accompagnare la sanità maremmana forti del percorso fatto fin qui, orgogliosi del suo presente e nella continua ricerca di garantirle un ulteriore futuro di crescita, attenti a conservarne, perché così vogliamo fare, il carattere specialistico, nel quadro di un sistema sanitario regionale che vogliamo, pubblico, universale e in grado di curare tutti coloro che vi si rivolgono con fiducia, fornendo ad ogni cittadino la professionalità che i nostri operatori sanitari garantiscono ogni giorno”.